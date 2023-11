Za kampanią stoi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która od 1991 r. chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Inspirowany prawdziwymi historiami serial "Nieobojętni" od 14 listopada można oglądać na stronie tej fundacji bądź na jej youtubowym kanale.

Jakub Gierszał w miniserialu "Nieobojętni"

"Serial składa się z trzech odcinków, a każdy z nich stawia pytania, jak postępują ludzie, gdy są świadkami przemocy wobec dziecka? Czy potrafią zareagować? Jak to robią? Co to zmienia? Co ich powstrzymuje przed zareagowaniem? Akcja ma na celu nie tylko poruszyć widzów emocjonalnie, ale przede wszystkim zachęcać do podejmowania działań w sytuacjach, w których dzieci są krzywdzone" - wyjaśnia w komunikacie prasowym Łukasz Wojtasik, pomysłodawca kampanii, ekspert Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Odcinki trwają od 6 do 10 minut. W jedną z głównych ról wciela się Jakub Gierszał. Grany przez niego Kacper podejrzewa, że w jego bloku dochodzi do przemocy wobec dziecka, słyszy bowiem krzyki za ścianą. Postanawia zadzwonić w tej sprawie na policję.

"Proces angażowania się w pomoc np. poprzez telefoniczne zgłoszenie przemocy do odpowiednich służb czy interakcję z osobą, która stosuje przemoc, albo z dzieckiem, które potrzebuje pomocy, wzbudza wiele emocji i może być dla wielu osób trudny. Ale warto wyjść ze swojej strefy komfortu, warto wziąć na siebie kawałeczek tej odpowiedzialności społecznej, bo każdy taki mały krok powoduje, że jesteśmy zdolni wykonać też następny" - mówi Gierszał.

Z najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę możemy się dowiedzieć, że jedno na troje dzieci (32 proc.) doświadczyło przemocy fizycznej lub (i) psychicznej ze strony bliskich dorosłych. A 26 proc. dzieci było molestowane seksualnie bez kontaktu fizycznego, a 8 proc. z kontaktem.