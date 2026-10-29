Świąteczny klimat czas zacząć! W kinach nowa polska komedia

Choć pierwszy śnieg, lepienie pierogów i kupowanie prezentów w zatłoczonych galeriach handlowych jeszcze przed nami, już teraz w kinowych salach możemy poczuć dobrze nam znany świąteczny klimat. Wszystko za sprawą komedii romantycznej "Przepis na święta" w reżyserii Magdaleny Nieć, która już 6 listopada zagości na ekranach w całej Polsce.

Podobno nie ma jednego, sprawdzonego przepisu na odnalezienie miłości. Czasem nawet przy najlepiej wymierzonych proporcjach i uważnie dobieranych składnikach potrzeba odrobiny improwizacji. Prawdziwą mistrzynią w ogarnianiu zadań specjalnych w pracy i w życiu osobistym jest Ida (Zofia Jastrzębska), której największym marzeniem jest otworzenie własnej cukierni. Na przekór wszystkim stawia się szefowi, układa w głowie biznesplan i stara się o kredyt w banku, którego prezesem jest zapatrzony w siebie Piotr (Piotr Stramowski).

Pech (a może przekorny los) chciał, że wspomniana dwójka wpada na siebie w najróżniejszych i najmniej spodziewanych okolicznościach. W międzyczasie Piotr dowiaduje się o swoim nieślubnym 10-letnim synu, jego związek przeżywa kryzys, a Ida nawiązuje bliską relację z chłopcem, który przypomina jej, co jest w życiu najważniejsze. Czy bohaterowie w końcu znajdą odpowiedź na to pytanie? Czy pogoń za karierą faktycznie jest tym, na co warto poświęcić absolutnie wszystko?

"Przepis na święta": nowa komedia romantyczna wkrótce w kinach

- Jest to komedia świąteczna ujęta z zupełnie innej perspektywy niż dotychczas było nam dane oglądać. Wisienką na tym torcie jest wzruszenie. Łezka się w oku kręci, bo tak często nie zauważamy drugiego człowieka, który jest obok nas, a właśnie ten film pokazuje, że warto pochylić się nad relacjami i spełniać marzenia - zdradziła naszej redakcji odtwórczyni głównej roli, Zofia Jastrzębska ("Infamia", "Vinci 2").

Okres Bożego Narodzenia często weryfikuje nasze relacje. To jest dobry czas na opowiedzenie historii o tym, czego pragniemy, ale również o samotności, z którą się mierzymy. Przede wszystkim jednak o nadziei. Każdy z nas zasługuje na relacje, które dają mu siłę. Wszyscy mamy prawo do miłości i to jej będziemy szukać w tym filmie - mówiła z kolei reżyserka i współscenarzystka "Przepisu na święta" Magdalena Nieć.

Jedną z głównych ról w filmie gra również Sonia Mietielica ("Chłopi", "SOR"). Tym razem przyszło jej wcielić się w antagonistkę, egocentryczną prezenterkę telewizyjną, Klarę.

- Jestem dumna z tej roli, bo jest inna, niż moje dotychczasowe. Była to ciekawa propozycja, bo nie ma w niej przerysowanych postaci. To subtelna, wzruszająca historia. Mówimy, że jest to komedia romantyczna, ale jednak dla mnie jest to przede wszystkim opowieść o poszukiwaniu siebie w tym zabieganym świecie - powiedziała nam Mietielica.

Jaki jest idealny "Przepis na święta"? Twórcy odpowiadają

Dlaczego to właśnie "Przepis na święta" powinniście zobaczyć w ramach przygotowań przed tegorocznym świątecznym okresem?

- Czas spędzony w kinie to nie tylko będzie świetna rozrywka, ale również przekaz, który zostanie z widzami na bardzo długo. Zachęcam gorąco, bo nie dość, że będzie to smakowita uczta, to zostawi po sobie parę przemyśleń - podsumowała Zofia Jastrzębska.

Twórczynią "Przepisu na święta" jest aktorka i reżyserka Magdalena Nieć. W obsadzie znaleźli się m.in. Piotr Stramowski, Zofia Jastrzębska, Sonia Mietielica, Adam Woronowicz, Danuta Stenka i Wiktor Wieczorek.

Film wejdzie do kin 6 listopada.