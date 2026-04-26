Seria "Rambo" opowiada o losach weterana wojny w Wietnamie Jej początki sięgają filmu "Pierwsza krew" z 1982 roku, wyreżyserowanego przez Teda Kotcheffa. To właśnie w nim Sylvester Stallone po raz pierwszy wcielił się w postać Johna Rambo.

W kolejnych latach Stallone powrócił do tej roli w dwóch następnych filmach z lat 80., które przekształciły serię w bardziej widowiskowe kino akcji. Po dłuższej przerwie aktor ponownie wcielił się w Rambo w filmach z 2008 i 2019 roku, rozwijając historię bohatera i ukazując go na późniejszych etapach życia.

Jaki będzie nowy "Rambo"? "Pozostaje w pełni wierny oryginałowi"

Najnowszy film z serii "John Rambo" będzie prequelem "Pierwszej krwi". Fabuła skupi się na wydarzeniach podczas wojny w Wietnamie, które uczyniły z Johna Rambo jednoosobową armię.

Scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani, twórcy "Black Adama" i "Mauretańczyka". Za kamerą stoi Jalmari Helander, którego dwie części "Sisu" biją rekordy popularności na streamingu.

W roli młodego Rambo zobaczymy Noah Centineo. W obsadzie znaleźli się także David Harbour, Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White i Tayme Thapthimthong.

W rozmowie z Business Insider prezes Lionsgate, Adam Fogelson, stwierdził, że materiały, które już powstały są "elektryzujące".

"Materiały nakręcone przez Jalmariego Helandera są naprawdę wyjątkowe. To najlepsza wersja tego, co mogłem sobie wyobrazić. Na moim etapie kariery rzadko zdarza się, by surowe ujęcia robiły aż tak duże wrażenie. Owszem, można być z nich zadowolonym albo wręcz przeciwnie - rozczarowanym. Ale niezwykle rzadko bywają one aż tak elektryzujące. A te właśnie takie są" - przyznał.

"To prequel, jednak wszystko wydaje się jednocześnie zupełnie świeże, a zarazem nasycone nostalgią, której można by oczekiwać. Dzięki temu widz lepiej rozumie bohatera znanego z późniejszych części. Pozostaje w pełni wierny oryginałowi, a jednocześnie wnosi do niego coś zupełnie nowego" - podsumował.

Prace na planie rozpoczęto pod koniec stycznia 2026 roku w Bangkoku. Film nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.