Jak powstawał film o Adamie Małyszu?

Skoki Adama Małysza oglądały miliony Polaków. Doskonale pamiętamy sylwetkę zawodnika szybującego nad zeskokiem, charakterystyczne ujęcia kamer i emocje towarzyszące kolejnym metrom lotu. Skocznia z perspektywy zawodnika wygląda jednak zupełnie inaczej, niż z perspektywy telewizyjnego widza. Film "Adam", otwiera się w nowym oknie pozwoli widzom wczuć się w pierwszoosobową narrację.

"Telewizyjne transmisje nie oddają tego, jak strome są skocznie, jak ogromna jest ich skala i z jaką prędkością poruszają się zawodnicy. Chcieliśmy pokazać skok z perspektywy skoczka, żeby widz mógł choć przez chwilę poczuć to, czego doświadcza sportowiec. Nie interesowało nas widowisko znane z telewizji, ale pokazanie skoków jako sportu ekstremalnego, pełnego napięcia i emocji. Chcieliśmy być jak najbliżej bohatera i tego, co przeżywa" - tłumaczy reżyser Tomasz Matuszczak.

Żeby osiągnąć taki efekt, nie wystarczyło ustawić kamer przy skoczni. Trzeba było wymyślić zupełnie nowe sposoby ich poruszania się. Ekipa korzystała z dronów i specjalnie przygotowanych konstrukcji kamerowych, ale jednym z najbardziej niezwykłych rozwiązań okazały się sanki umożliwiające filmowanie aktora podczas zjazdu po prawdziwym rozbiegu. Kamera mogła znaleźć się zaledwie około dziesięciu centymetrów od skoczka.

"Udało nam się nakręcić kilka naprawdę spektakularnych skoków. Wykorzystaliśmy do tego drony i specjalnie zaprojektowane konstrukcje kamerowe, dzięki którym mogliśmy znaleźć się niemal tuż przy skoczku. Skonstruowaliśmy nawet specjalne sanki z kamerą, które poruszały się po tych samych torach co zawodnik, na prawdziwej skoczni. Dzięki temu mogliśmy zarejestrować ujęcia z zupełnie wyjątkowej perspektywy" - opowiada Matuszczak.

"Adam": Bartłomiej Deklewa musiał poczuć, czym są skoki narciarskie

Tak nietypowe zdjęcia wymagały ścisłej współpracy operatorów, kaskaderów i ekipy odpowiedzialnej za montaż sprzętu kamerowego. Nie było gotowych rozwiązań, które można było wdrożyć na planie "Adama". Wiele rzeczy trzeba było zaprojektować i opracować specjalnie na potrzeby tego konkretnego filmu.

Wyzwaniem w trakcie tworzenia tego filmu była nie tylko operatorska praca na wysokości, ale i aktorska. Bartłomiej Deklewa, wcielający się w Adama Małysza, musiał poczuć na własnej skórze, czym są skoki narciarskie. Aktor przez zimę trenował pod okiem Wiktora Pękały, poznając technikę i specyfikę tej dyscypliny. Jego przygotowanie pozwoliło zrealizować wiele ujęć bez udziału dublera, również w miejscach, w których samo znalezienie się na nartach wymagało dużej sprawności i odwagi.

"Wiktor Pękała, skoczek, który przygotowywał Bartka do roli, żartował, że jeszcze kilka tygodni treningów i być może pozwoliłby mu nawet skakać. Bartek naprawdę świetnie sobie radził. Wiele wymagających scen wykonał sam, bez dublera, także na rozbiegu prawdziwej skoczni. To miejsca, w których wielu nie byłoby w stanie nawet stanąć, a on stamtąd zjeżdżał" - mówi Matuszczak.

Trening okazał się czymś więcej niż przygotowaniem do wymagających scen. Deklewa chciał nie tylko wyglądać jak skoczek, ale też poruszać się i zachowywać jak sportowiec. Jak przyznaje reżyser, w pewnym momencie obecność trenera na planie stała się dla aktora szczególnie ważna. To właśnie od niego otrzymywał potwierdzenie, czy wykonał dany ruch tak, jak zrobiłby to prawdziwy zawodnik.

Osobnym wyzwaniem było przeniesienie widzów na skocznie z czasów największych sukcesów Małysza. Twórcy realizowali zdjęcia na autentycznych obiektach, ale szybko okazało się, że przez ponad dwie dekady wiele z nich zmieniło się nie do poznania. Skocznie w Oslo czy Innsbrucku przeszły gruntowne modernizacje, a niektóre elementy dawnej infrastruktury po prostu przestały istnieć. Ekipa musiała więc połączyć zdjęcia w rzeczywistych lokalizacjach z pracą scenografów i efektami specjalnymi.

Wszystkie te rozwiązania służyły jednemu: żeby widz nie tylko oglądał skoki, ale choć przez chwilę poczuł się tak, jakby sam znajdował się na rozbiegu. W "Adamie" najważniejsze nie jest wyłącznie to, jak daleko poleci zawodnik. Równie istotne jest to, co przeżywa, zanim wybije się z progu.

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"Adam": fabuła, obsada, data kinowej premiery

Mordercze treningi, niewątpliwy talent, determinacja i wola walki to wciąż za mało, by Adam Małysz osiągnął upragniony sukces. Surowy trener wywiera presję, ojciec burzy marzenia, a działacze nie widzą perspektyw. Gdy wydaje się, że Adam powinien rzucić to wszystko, w jego życiu pojawia się Iza. To jej miłość daje nowy impuls, zastrzyk wiary w siebie i siłę, by zawalczyć raz jeszcze. Oto nieznana historia trudnych początków i wielkiego tryumfu człowieka, który z niszowej dyscypliny sportu uczynił narodowe szaleństwo. Sportowca, który miał odwagę przeciwstawić się schematom, szukać nowych rozwiązań i dróg do celu. Mężczyzny, któremu ukochana kobieta dodała skrzydeł.

W filmie Tomasza Matuszczaka występują: Bartłomiej Deklewa ("Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", "Światłoczuła", "Breslau" - serial, "13 dni do wakacji", "Rzeczy niezbędne"), Maja Szopa ("Filip", "Idź przodem, bracie" - serial, "Pewnego razu na krajowej jedynce" - serial), Tomasz Kot ("Zimna wojna", "Bogowie", "Akademia pana Kleksa", "Najlepszy", Skazany na bluesa", "Wyrwa", "Erratum", "Nieznajomi"), Piotr Głowacki ("Mistrz", "Bogowie", "80 milionów", "Dziewczyna z szafy", "Proceder", "Matki pingwinów" - serial, "Rojst" - serial, "Detektyw Bruno"), Ireneusz Czop ("Pokłosie", "Jack Strong", "Broad Peak", "Rojst" - serial, "Zamach na papieża", "Wielka woda" - serial, "Wielka Warszawska") i Paweł Koślik ("Wielka Warszawska", "Jak żyć, żeby nie zwariować", "Kobieta z…", "Ołowiane dzieci" - serial, "Dzień matki", "Święta inaczej").

Film "Adam" trafi na ekrany polskich kin 22 stycznia 2027 roku. Dystrybutorem tytułu jest firma Monolith Films.