"Modlitwa za umierających": film absolwentki łódzkiej Filmówki z gwiazdami w obsadzie

"Modlitwa za umierających" to film w reżyserii Dary Van Dusen, absolwentki Szkoły Filmowej w Łodzi. Produkcja, jak pisze dystrybutor, to "przejmująca opowieść o nierównej walce o przetrwanie w czasach epidemii, po wojnie secesyjnej". W głównych bohaterów wcielają się John C. Reilly ("Chicago", "Rzeź", "Strażnicy Galaktyki") i Johnny Flynn ("Emma", "The Idiot(s)", "Ripley"). Partneruje im Kristine Kujath Thorp ("Chora na siebie", "Bękart", "Ninjababy").

Film jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Dary Van Dusen. Scenariusz produkcji oparty jest na powieści Stewarta O'Nana. Światowa premiera odbyła się na Berlinale. Film pokazywany był również m.in. na Sitges Film Festival, Deauville American Film Festival i Nowych Horyzontach.

W 1870 roku Friendship w stanie Wisconsin zmaga się z upalnym latem. Życie miasteczka toczy się wokół Jacoba Hansena, bohatera wojny secesyjnej, który pomimo wielu osiągnięć, nie jest w stanie uwolnić się od mrocznej, żołnierskiej przeszłości. Mężczyzna czuje się odpowiedzialny nie tylko za utrzymanie rodziny, pełni również funkcję szeryfa, przedsiębiorcy pogrzebowego i pastora. Uważa, że miasteczko jest pod jego ochroną. Gdy pojawia się epidemia, której miejscowy lekarz nie jest w stanie opanować, Jacob zaczyna być coraz bardziej prześladowany przez wojenną przeszłość.

Dara Van Dusen: "historia się powtarza"

Według Dary Van Dusen, wydarzenia przedstawione w "Modlitwie za umierających" są dziś bardzo aktualne, mimo że akcja filmu rozgrywa się w 1870 roku.

"Historia się powtarza. To film opowiadający o miasteczku, które najpierw doświadcza wybuchu śmiertelnej epidemii, a potem nawiedza je pożar. Są to dwa elementy klęsk żywiołowych, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach" - mówi reżyserka.

"Główni bohaterowie to ludzie, z którymi współczesna publiczność może się utożsamiać na różne sposoby, zwłaszcza po tym jak doświadczyła niezliczonych pożarów, rozprzestrzeniania się pandemii i lockdownu" - stwierdza.

"Mam nadzieję, że widzowie oglądający ten film poczują się, jakby zabrano ich w podróż, która jest nieoczekiwana. I że film wywoła dyskusje na temat tego jak my, jako ludzie, funkcjonujemy w trudnych czasach. I jak możemy to przenieść do naszego codziennego życia oraz do dzisiejszej polityki i społeczeństwa" - dodaje producentka Dyveke Bjørkly Graver.

"Modlitwa za umierających" trafi na ekrany polskich kin 11 grudnia 2026 roku.