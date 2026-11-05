Miała jedenaście lat, kiedy ojciec obsadził ją w filmie, który chwilę później oglądał cały świat. "Rozstanie" Asghara Farhadiego zdobyło Oscara, a Sarina Farhadi musiała wrócić do szkoły i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aktorstwo w ogóle jest dla niej. Próbowała innej drogi, studiowała wzornictwo przemysłowe, zaczęła pisać i reżyserować. Aż dostała scenariusz od Polaka, o którym wcześniej nie słyszała. Tak trafiła do "Lachtary. Tęsknoty", otwiera się w nowym oknie Sebastiana Chondrokostasa, w której partneruje Filipowi Pławiakowi i Brankowi Đuriciowi.

"Codziennie na planie, kiedy wszyscy mówili po polsku, zastanawiałam się: co ja tutaj robię?" - śmieje się Sarina Farhadi w wywiadzie dla Interii.

W rozmowie z Arturem Zaborskim Iranka opowiada, dlaczego tak dobrze czuła się na polskim planie, co sprawiło, że po sukcesie jednego z najgłośniejszych filmów swojego ojca coraz poważniej myśli o reżyserii i co dał jej ruch "Kobieta, Życie, Wolność".

- "Rozstanie" bardzo zmieniło moje życie. Miałam jedenaście lat. Nawet nie wiedziałam, czy chcę zostać aktorką. Ojciec obsadził mnie w tym filmie, a on odniósł sukces, którego się nie spodziewałam. Moje życie zupełnie się zmieniło. Poszłam na studia. Przez pewien czas studiowałam wzornictwo przemysłowe. Myślałam jednak o powrocie do kina. Tym razem jako reżyserka i scenarzystka. Zaczęłam pisać i reżyserować. Wtedy pojawiła się propozycja zagrania w tym filmie. Dałam więc aktorstwu kolejną szansę. Ale na tym etapie życia widzę swoją przyszłość w reżyserii.

Iranka na planie polskiego filmu. "Poczułam, że tu pasuję" Artur Zaborski INTERIA

Farhadi, która mieszkała już w Stanach Zjednoczonych, dopiero w Polsce odkryła, że za granicą może rozumieć żarty równie dobrze jak w domu. Patrzyła na ludzi z ekipy i miała wrażenie, że coś ich łączy. Podobieństwa tak ją zaintrygowały, że zaczęła szukać ich historycznych źródeł.

- Mieszkałam wcześniej w Ameryce, ale dopiero w Polsce po raz pierwszy poza Iranem rozumiałam cudze żarty. Mogłam się z nich śmiać. Myślałam: "Jakbyście byli z irańskiej wioski!". Zaciekawiło mnie to podobieństwo. Przecież geograficznie nie jesteśmy blisko. Zaczęłam więc szukać informacji. Dowiedziałam się, że w Polsce znaleziono monety Achemenidów. To starożytna dynastia, która panowała w Iranie. Podobno do dziś nie wiadomo, jak te monety trafiły do Polski. Nasze kraje dzieli taka odległość. Skąd wzięłyby się kontakty handlowe? Mam poczucie, że kiedyś istniała między nami więź, która zaginęła w historii.

O polsko-irańskich związkach opowiada z zaangażowaniem: zna potomków Polaków, którzy podczas II wojny światowej znaleźli schronienie w jej ojczyźnie, i do dziś utrzymuje z nimi kontakt. Dlatego rola uchodźczyni w polsko-greckim filmie miała dla niej szczególne znaczenie. Jak przekonuje, łatwo zapomnieć, że konieczność ucieczki może dotknąć ludzi w każdym kraju.

- Pochodzę z Bliskiego Wschodu, więc sytuacja tamtejszych uchodźców szczególnie mnie interesuje. Myślę, że cały świat uważnie śledzi wydarzenia w regionie. Ważne było dla mnie jednak odkrycie, że podobne rzeczy działy się przed laty także w Grecji i Polsce. (...) Uchodźstwo nie jest problemem jednego konkretnego kraju. To może się zdarzyć w każdym miejscu na świecie. Wielu ludzi przetrwało drugą wojnę światową, bo znaleźli schronienie w innym kraju.

"Lachtara. Tęsknota" [trailer] materiały dystrybutora

Farhadi doceniła również coś, co w kinie nie zawsze uchodzi za zaletę: prostotę scenariusza. Irańskim opowieściom zarzuca nadmierne komplikowanie relacji i dialogów. Tutaj znalazła historię, która wydała jej się szczera i bliska życiu.

- Kiedy przeczytałam scenariusz, bardzo mi się spodobał. Wydał mi się szczery. Wywodzę się z kina irańskiego, a my mamy skłonność do nadmiernego komplikowania historii. Irańskie scenariusze, które do mnie trafiały, były bez powodu bardzo skomplikowane. Relacje między ludźmi, dialogi… Tutaj wszystko było proste. Jak życie. Bardzo chciałam doświadczyć takiej atmosfery - mówi Farhadi.

- Sebastian wyjaśnił mi, że historia jest częściowo oparta na jego relacji z ojcem. Dzięki temu wydała mi się jeszcze bardziej autentyczna. Powiedział jednak, że moja postać nie jest prawdziwa. Dopisał ją, żeby podkreślić, że problem uchodźstwa wciąż jest aktualny. Poczułam, że moja postać dobrze pasuje do całej opowieści. Ten film nie jest przecież o niej. Ale to ona uruchamia wiele wydarzeń w tej historii - dodaje.

Scenariusz przewidywał sceny bez hidżabu, a ona wiedziała, że występ z odkrytymi włosami może oznaczać późniejsze problemy w jej ojczyźnie. Właśnie wtedy w Iranie rozpoczęły się protesty po śmierci Mahsy Amini. Kobiety wychodziły na ulice i zdejmowały chusty, a Sarina poczuła, że nie musi już podejmować tej decyzji w samotności.

- Ruch "Kobieta, Życie, Wolność" był czymś wyjątkowym. Chyba nie widzieliśmy wcześniej takiej feministycznej rewolucji. Choć reżim się nie zmienił, to dało wielu kobietom ogromną nadzieję. Właśnie wtedy dostałam scenariusz tego filmu. Były w nim sceny, w których miałam wystąpić bez hidżabu. Początkowo myślałam: "Mam grać bez hidżabu. Później mogę mieć przez to problemy". Ale wtedy, dzięki temu ruchowi, wszystkie zaczęłyśmy zdejmować hidżaby. Nie jestem pewna, czy prawo w Iranie oficjalnie się zmieniło. Chyba nie. Ale nie jest egzekwowane tak surowo jak wcześniej. Sam fakt, że kobiety wspólnie odmówiły przestrzegania tego prawa, dodał odwagi innym kobietom. Wtedy pomyślałam: "Będę robić to, co chcę. Nie jestem w tym sama".

- Kobiety stanowią połowę światowej populacji. Kiedy jednoczą się we wspólnej sprawie, mają ogromną siłę. Większą niż pojedyncza mniejszość etniczna. Bo kobiety to połowa świata. To był bardzo ważny moment w moim życiu. Jestem z tego ruchu bardzo dumna - dodaje Sarina.

Film "Lachtara. Tęsknota" trafi na ekrany polskich kin już w najbliższy piątek, 6 listopada. To opowieść o ojcu (Branko Đurić) i synu (Filip Pławiak), którzy po latach rozłąki wyruszają starym Polonezem z Aten do Wałbrzycha, próbując odbudować utraconą więź. Po drodze spotykają i zabierają w dalszą podróż uchodźczynię z Bliskiego Wschodu (Sarina Fahradi).