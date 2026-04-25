Jak dziś wygląda Jack Nicholson? Córka zaskoczyła nowym zdjęciem aktora

Paulina Gandor

Kilka dni temu Jack Nicholson świętował 89. urodziny. Chcąc uczcić ten wyjątkowy moment, córka aktora zamieściła w sieci fotografię ze wspólnego świętowania. Jak dziś wygląda legenda kina?

Uśmiechnięty mężczyzna w biało-zielonej koszulce siedzi przy stole
Jack Nicholson w filmie "Lot nad kukułczym gniazdem"United Artists - Fantasy Films -/Collection Christophel/East NewEast News

Jack Nicholson to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w historii kina. Jego niezwykle różnorodna filmografia, obejmująca ponad pięć dekad, nie tylko zdefiniowała kino amerykańskie, ale także uczyniła go jednym z najczęściej nagradzanych aktorów wszech czasów. W swoim dorobku ma trzy Oscary oraz rekordowe 12 nominacji do tej prestiżowej nagrody. Każda dekada jego kariery obfitowała w niezapomniane role, które przeszły do historii kina. Zagrał w m.in. w filmach "Lśnienie", "Lot nad kukułczym gniazdem", "Chinatown", "Czarownice z Eastwick", "Batman", "Easy Rider", "Lepiej późno niż później".

Recenzja

W trakcie swojej kariery trzykrotnie odebrał Oscara (dwa za najlepszą rolę pierwszoplanową oraz jeden za drugoplanową rolę w "Czułych słówkach"). Na swoim koncie ma także trzy nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej, sześć Złotych Globów i nagrodę Grammy.

22 kwietnia legendarny aktor świętował 89. urodziny. Choć nieczęsto pokazuje się publicznie, a ostatnią rolę zagrał w 2010 roku w filmie "Skąd wiesz?", każda wzmianka na temat Nicholsona wywołuje wiele emocji.

Na InstaStories córki aktora, Lorraine, pojawiło się zdjęcie z urodzinowego wydarzenia. Fotografia przedstawia rozradowanego Nicholsona, który siedzi w towarzystwie słynnej piosenkarki Joni Mitchell.

Uśmiechnięty, starszy mężczyzna siedzi na kanapie i klaszcze, obok niego kobieta w zbliżonym wieku również klaszcze, w tle widoczne są dwa obrazy na ścianie oraz niewielki stolik z papierami i kubkiem.
Jack Nicholson w towarzystwie Joni MitchellLorraine Nicholson/InstagramInstagram

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze