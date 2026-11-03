"Piraci z Karaibów 6": Johnny Depp powróci do roli?

"Piraci z Karaibów 6" z oryginalną obsadą? Jeśli wierzyć najnowszym wypowiedziom Johnny'ego Deppa i producenta Jerry'ego Bruckheimera, w wyczekiwanej kontynuacji serii swój wielki powrót zaliczą jej najbardziej kultowi bohaterowie, w tym ekscentryczny kapitan Czarnej Perły, Jack Sparrow.

Johnny Depp w jednym z niedawnych wywiadów został zapytany, czy gdyby na horyzoncie pojawiła się oferta powrotu do "Piratów z Karaibów", ponownie wcieliłby się w słynnego bohatera. Ku zaskoczeniu fanów, aktor wyraził chęć dołączenia do obsady szóstej części sagi.

"Jeśli wszystko będzie dokładnie takie, jakie być powinno, aby zakończyć franczyzę 'Piratów'... jedyny angaż, jakiego oczekuję, to taki, w którym pomogę im pożegnać się z widzami w lepszym stylu" - zdradził w rozmowie z Entertainment Tonight.

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Jednym z powodów, dla których Depp entuzjastycznie podchodzi do powrotu do uwielbianej serii, jest jego wieloletnia przyjaźń z producentem Jerrym Bruckheimerem.

"Zacząłbym pracę z [Jerrym] Bruckheimerem choćby jutro, przy czymkolwiek. To bez znaczenia… ufam mu. Łączy nas głęboka przyjaźń" - powiedział.

Kiedy nowi "Piraci z Karaibów"? Scenariusz jest prawie gotowy

Bruckheimer w podobnym tonie wypowiadał się o aktorze latem 2025 roku. W wywiadzie dla Entertainment Weekly wyjawił, że rozmawiał już z Deppem o jego powrocie do franczyzy. Wszystko zależy jednak od tego, jak finalnie będzie wyglądał scenariusz filmu, który na tamten moment nie był jeszcze gotowy.

"Chcemy to dokończyć. Musimy tylko dopracować scenariusz. Jeszcze nie jesteśmy u celu, ale jesteśmy blisko" - oświadczył.

Johnny Depp wystąpił w pięciu filmach z serii "Piraci z Karaibów" od 2003 do 2017 roku. Produkcja szóstej części od dłuższego czasu stoi jednak w miejscu. Początek prac nad filmem ogłoszono w 2020 roku, a jego gwiazdą miała zostać Margot Robbie. Projekt ten trafił jednak do kosza, o czym aktorka poinformowała osobiście. Właściwy scenariusz do "Piratów z Karaibów 6" zaczęto pisać latem 2024 roku.

Na ten moment nie wiemy jednak, kto miałby pojawić się w nowym filmie i kiedy obraz trafiłby do kin.