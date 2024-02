Jacek Petrycki i Godfrey Reggio laureatami nagrody Smok Smoków

W tym roku nagroda Smoka Smoków powędruje do dwójki wybitnych twórców: kultowego amerykańskiego reżysera Godfreya Reggio, którego filmy to kulturowy fenomen oraz wybitnego polskiego operatora Jacka Petryckiego, bez którego zdjęć trudno wyobrazić sobie najważniejsze polskie produkcje filmowe ostatniego półwiecza.

"Rada Programowa Krakowskiej Fundacji Filmowej postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody Smoka Smoków. Laureatem pierwszej z nich jest Godfrey Reggio, wybitny dokumentalista amerykański, pionier dokumentu ekologicznego, twórca Trylogii Qatsi z muzyką Philipa Glassa. Ze względu na stan zdrowia reżyser nie przybędzie do Krakowa osobiście, obiecał jednak poprowadzenie warsztatu w wersji on-line. Będzie za to na festiwalu drugi z laureatów, wybitny polski filmowiec Jacek Petrycki, pierwszy operator filmowy nagrodzony Smokiem Smoków. Jest również reżyserem dokumentalistą, a przede wszystkim autorem zdjęć do dziesiątków filmów dokumentalnych i fabularnych, w tym wielokrotnie nagradzanych w Krakowie, m.in. autorstwa Krzysztofa Kieślowskiego i Marcela Łozińskiego" - decyzję uzasadnia Tadeusz Lubelski, przewodniczący Rady Programowej KFF.

Jacek Petrycki: Sylwetka twórcy

Jacek Petrycki (ur. 1948 w Poznaniu) absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ceniony polski operator i reżyser filmów dokumentalnych. Autor zdjęć do wielu głośnych filmów fabularnych i dokumentalnych, m.in. "89 mm od Europy", "Wizyta", "Ćwiczenia warsztatowe" Marcela Łozińskiego, "Pierwszej miłości", "Gadających głów" czy "Amatora" Krzysztofa Kieślowskiego oraz "Gorączki" i "Kobiety samotnej" Agnieszki Holland. Od 1987 roku współpracownik brytyjskiej telewizji Channel 4 oraz BBC.

Laureat m.in. nagrody BAFTA za "Zdradzonych" Clive’a Gordona, Złotej Żaby za "Boisko bezdomnych" Kasi Adamik, czy kilku wyróżnień na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej za "Podróż ku słońcu" Yeşima Ustaoğlu.

Reżyser będzie obecny w Krakowie i poprowadzi masterclass.

Zdjęcie Jacek Petrycki, fot. Daniel Raczyński / Krakowski Festiwal Filmowy / materiały prasowe

Godfrey Reggio: Sylwetka reżysera

Godfrey Reggio (ur. 1940 w Nowym Orleanie) to pionier formy filmowej, tworzący poetyckie obrazy o nadzwyczajnym emocjonalnym oddziaływaniu. Jako czternastolatek z własnej woli wstąpił do zakonu klauzurowego Braci Chrześcijan. Modlił się, milczał, pościł, przez kilkanaście lat żył w ascezie. W latach 60. był współtwórcą La Clinica de la Gente, ośrodka zapewniającego najuboższym pomoc medyczną i stomatologiczną, oraz organizacji Young Citizens for Action, w której jako wolontariusz pracował na ulicach Santa Fe. Przed trzydziestką zrzucił habit. Zainteresował się naturą obrazu i filmem.



W 1972 roku założył fundację non-profit Institute for Regional Education, dwa lata później American Civil Liberties Union. Protestował przeciwko medialnym manipulacjom, socjotechnice, reklamie podprogowej, ingerencji w prywatność. Promował świadomość ekologiczną i powrót do utraconej duchowości.

W trakcie realizacji edukacyjnych krótkometrażówek poznał operatora Rona Fricke, wkrótce do duetu dołączył kompozytor Philip Glass. Panowie stworzyli razem słynną Trylogię Qatsi i współpracowali razem przy kolejnych filmach Reggio, jak "Anima Mundi" czy "Goście".

Reżyser nie będzie obecny w Krakowie, ale połączy się z publicznością po projekcjach oraz poprowadzi swoją lekcję mistrzowską online.



Zdjęcie Godfrey Reggio, fot. Trish Govoni / Krakowski Festiwal Filmowy / materiały prasowe

Nagrody Smoka Smoków: Retrospektywy twórczości laureatów

Ceremoniom wręczenia nagrody Smoka Smoków, tradycyjnie będzie towarzyszyła retrospektywa twórczości laureatów. W programie znajdą się najważniejsze filmy realizowane przez Jacka Petryckiego i pięć dokumentów Godfreya Reggio, w tym trylogia, którą będzie można zobaczyć pod Wawelem.

Retrospektywa filmów Jacka Petryckiego:

"Próba mikrofonu", reż. Marcel Łoziński, Polska, 19’

"Ćwiczenia warsztatowe", reż. Marcel Łoziński, Polska, 12’

"Benek Blues", reż. Katarzyna Maciejko-Kowalczyk, Polska 56’

"Takie miejsce", reż. Andrzej Titkow, Polska, 11’

"Pierwsza miłość", reż. Krzysztof Kieślowski, Polska, 30’/52’

"Powrót Agnieszki H.", reż. Krystyna Krauze, Jacek Petrycki, Polska, Czechy, 77’

"Poste Restante", reż. Marcel Łoziński, Polska, 14’

"Moje zapiski z podziemia", reż. Jacek Petrycki, Polska, 39’

"Zdradzeni / The Betrayed", reż. Clive Gordon, Wielka Brytania, 79’

Retrospektywa filmów Godfreya Reggio:

"Koyaanisqatsi" , reż. Godfreya Reggio, USA, 87’

"Powaqqatsi" , reż. Godfreya Reggio, USA, 90’

"Naqoyqatsi" , reż. Godfreya Reggio, USA, 89’

"Goście / Visitors", reż. Godfreya Reggio, USA, 87’

"Once Within a Time", reż. Godfreya Reggio, Jon Kane, USA, 52’

64. Krakowski Festiwal Filmowy: Kiedy się odbędzie?

Nagroda Smok Smoków, przyznana w tym roku po raz 28., to najwyższe wyróżnienie Rady Programowej Krakowskiej Fundacji Filmowej, organizatora Krakowskiego Festiwalu Filmowego, jako wyraz uznania za wkład w rozwój światowej kinematografii w dziedzinie filmu dokumentalnego i animowanego. Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się wielu znamienitych twórców m.in. Werner Herzog, Priit Pärn, Kazimierz Karabasz, Bohdan Kosiński, Bogdan Dziworski, Allan King, Albert Maysles, Jonas Mekas, Helena Trestíková, Stephen i Timothy Quay, Raoul Servais, Jerzy Kucia, Paul Driessen czy Michael Dudok de Wit.

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń filmowych kwalifikujących do Oscara w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.

64. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się od 26 maja do 2 czerwca 2024 w kinach oraz na KFF VOD od 31 maja do 16 czerwca 2024.