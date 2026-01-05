"Jacek Cygan. Życie jest sztuką". Premiera filmu dokumentalnego

"Jacek Cygan. Życie jest sztuką" to poruszający film biograficzny o Jacku Cyganie – jednym z najwybitniejszych polskich autorów tekstów piosenek, poecie, prozaiku i reżyserze teatralnym. Twórca, który od ponad czterech dekad towarzyszy Polakom swoimi słowami i ma na koncie blisko dwa tysiące tekstów piosenek śpiewanych przez największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

Film odkrywa przed widzami nieznane oblicze Jacka Cygana – artysty, którego słowa stały się częścią polskiej kultury, ale którego prywatność zawsze pozostawała w cieniu. Kamera zagląda do jego świata, odsłaniając miejsca i ludzi, którzy go ukształtowali. Widzowie dowiedzą się, gdzie dorastał, co inspirowało jego twórczość i jak ewoluowała jego kariera – od poetyckich początków po współpracę z najwybitniejszymi artystami i twórcami. W filmie pojawiają się bliscy z rodziny, w tym żona Jacka Cygana – po raz pierwszy opowiadająca o mężu publicznie.

O artyście opowiedzą również przyjaciele i współpracownicy m.in: Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, Anna Dymna, Zbigniew Zamachowski, Mietek Szcześniak, Majka Jeżowska, Ralph Kamiński, a także Garou, z którym łączy go serdeczna przyjaźń.

"Jacek Cygan. Życie jest sztuką" to intymny, pełen emocji portret człowieka, którego słowa od lat poruszają serca słuchaczy. To film o pasji, wrażliwości i o życiu, które – jak pokazuje jego bohater – naprawdę może być sztuką.



"Jacek Cygan. Życie jest sztuką" w reżyserii Agnieszki Goli. Emisja we wtorek 6 stycznia o godz. 17:30 w TVP1. Film wyprodukowała Telewizja Polska.