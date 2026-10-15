Jabłczyńska nie jest jedyna. Kolejna aktorka zdradza kulisy branży filmowej

Mający swoją premierę w 2004 roku film "Nigdy w życiu!" w reżyserii Ryszarda Zatorskiego stał się jednym z największych hitów polskiej komedii romantycznej. Opowieść o Judycie ( Danuta Stenka), która po rozwodzie z mężem (Jan Frycz) buduje swoje życie na nowo przy wsparciu rezolutnej córki Tosi, do dziś ma wierne grono fanów.

W tym filmie postać Tosi zagrała Joanna Jabłczyńska. Widzów spotkał jednak ogromny zawód, gdy okazało się, że w nowej odsłonie gwiazdy serialu "Na Wspólnej" zabraknie - rolę dorosłej Tosi powierzono Agnieszce Żulewskiej.

Jabłczyńska nie ukrywała ogromnego rozżalenia z powodu tej decyzji. Aktorka głośno i zdecydowanie odniosła się do całej sytuacji w mediach. Choć sprawa znalazła już swój finał, poniosła się szerokim echem i wywołała dyskusję na temat traktowania artystów.

Anna Powierza ujawnia kulisy: "Płakałam cicho w poduszkę"

Do sprawy głośno postanowiła odnieść się Anna Powierza, aktorka od lat kojarzona z rolą Czesi w serialu "Klan" oraz znana również z takich produkcji jak "Awantura o Basię", "Dzień świra" czy "Pierwsza miłość". W najnowszej rozmowie z Moniką Richardson gwiazda przyznała, że doskonale rozumie ból koleżanki z branży, bo sama wielokrotnie padła ofiarą podobnych działań.

Powierza szczerze wyznała, że branża filmowa bywa wyjątkowo okrutna, a sytuacja, która spotkała Jabłczyńską, nie jest odosobnionym przypadkiem:

"No też taka sytuacja kiedyś mnie spotkała. Dostałam świetną rolę w świetnym filmie, a potem telefon, że wszedł sponsor z dużymi pieniędzmi i niestety tę główną rolę będzie grać ktoś inny" - ujawniła aktorka. "Nie są to jednorazowe przypadki i nie są to jednorazowe chwile. Kilka ról przeszło mi koło nosa, gdy okazało się, że jest ktoś, kto przychodzi z dużym zapleczem sponsorskim, finansowym, którego ja nigdy nie miałam.

Aktorka pogratulowała Jabłczyńskiej odwagi do publicznego głośnego sprzeciwu i przyznała, że sama przez lata nie potrafiła walczyć o swoje prawa, przeżywając zawodowe tragedie w samotności:

"Ja sobie radziłam znacznie gorzej niż Asia, bo nie umiałam nawet chociażby o tym powiedzieć i podzielić się tymi emocjami. To jest ogromny ból i strata. Płakałam sobie cicho w domu w poduszkę i przeżywałam swój dramat w ciszy. Myślę, że gorzej sobie z tym poradziłam. Teraz będę robić tak jak Joasia" - podsumowała Powierza.