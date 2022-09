Gdy zimą 1986 roku na ekrany kin trafił nowy film w reżyserii Adriana Lyne’a, z miejsca wywołał on sensację. Mowa o głośnym erotyku "Dziewięć i pół tygodnia" , w którym główne role zagrali Kim Basinger i Mickey Rourke . Produkcja opowiadała o rozwiedzionej trzydziestolatce, która pewnego dnia poznaje tajemniczego maklera, z którym wikła się w perwersyjny romans. Dzieło twórcy "Fatalnego zauroczenia" i "Niemoralnej propozycji" nie zaskarbiło sobie sympatii krytyków - dość wspomnieć, że otrzymało trzy nominacje do niesławnych Złotych Malin. Jedna z nich przypadła w udziale odtwórczyni głównej roli żeńskiej, na której recenzenci nie zostawili suchej nitki.

Isabella Rossellini krytykuje pruderię Amerykanów

Niewiele brakowało, a zamiast Basinger na ekranie widzowie mogliby podziwiać Isabellę Rossellini . Gwiazda takich produkcji, jak "Blue Velvet", "Napoleon" czy "Ze śmiercią jej do twarzy", w rozmowie z portalem Vulture ujawniła, że ubiegała się o rolę, która finalnie trafiła do laureatki Oscara. Aktorka ani myśli jednak żałować przegranej w wyścigu o angaż, wprost przeciwnie - po seansie Rossellini poczuła ulgę, że to nie ona znalazła się w obsadzie. "To nie był głęboki film. Myślę, że w produkcjach Adriana aktorzy są w pewien sposób wykorzystywani, traktowani przedmiotowo. Miałam szczęście, że nie zostałam wybrana. Czasami Bóg mi pomaga" - orzekła gwiazda.

Rossellini zaznaczyła, że nagość, którą epatuje "Dziewięć i pół tygodnia", bynajmniej nie jest powodem jej kiepskiej oceny filmu. Aktorka przekornie skomentowała powszechną, jej zdaniem zwłaszcza za oceanem, krytykę pojawiania się w filmach erotycznych scen. "Kiedy zagrasz w rozbieranej scenie, Amerykanie są zgorszeni i mówią: ‘Dlaczego to zrobiłaś?’ albo twierdzą, że jesteś ekshibicjonistką. Ameryka jest bardzo purytańska. Cenię i uwielbiam w niej mnóstwo rzeczy, ale tego pruderyjnego podejścia do nagości w sztuce nie potrafię zrozumieć" - stwierdziła aktorka

Isabella Rossellini: Dzikość serca 1 / 16 Isabella Rossellini jako Perdita Durango w "Dzikości serca" (1990) Davida Lyncha, za którą amerykański reżyser otrzymał Złotą Palmę w Cannes. Źródło: East News udostępnij

