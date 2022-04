Irena Laskowska urodziła się 15 marca 1925 roku jako najstarsza z czwórki rodzeństwa. Jej rodzina nie należała do zamożnych, jako dziecko aktorka doświadczyła ogromnej biedy.

Urodziłam się w Mieżanach na Wileńszczyźnie, w domu, gdzie była straszna bieda. Mój ojciec Roman Laskowski był nauczycielem polskiego, ożenił się z miejscową dziewczyną bez specjalnych kształceń. Jego siostra natomiast była bardzo bogata, jej mąż miał w Warszawie restaurację na Starym Mieście. Z przodu były tak zwane "Delikatesy", a w głębi trzy sale restauracyjne, gdzie kelnerzy mówili po francusku. Kiedy miałam cztery lata, ojciec postanowił mnie oddać tej cioci wyznała aktorka w wywiadzie dla portalu "zw.lt".

Po przeprowadzce życie młodej Ireny uległo znacznej zmianie. Nie musiała już martwić się problemami, z którymi wiązało się ubóstwo. Zamiast tego miała możliwość obcowania z artystami i przedstawicielami elity społecznej.

Kuzynkami aktorki były znane tancerki - Siostry Watrasówny - które w owym czasie cieszyły się sporą popularnością. To właśnie im Irena Laskowska zawdzięczała swój sceniczny debiut.

Dołączywszy do tanecznej grupy, przyszła gwiazda polskich ekranów miała okazję występować w... cyrku.



Czteroletnia Irena Laskowska zrobiła prawdziwą furorę. Jej występy były bardzo doceniane przez widownię.

Kiedy ludzie zobaczyli mnie, czteroletnią, zaczęli na arenę rzucać pomarańcze, które przynieśli ze sobą do cyrku. Po spektaklu wprowadzono mnie do garderoby, a tam przed lustrem leżała piramida usypana właśnie z tych pomarańczy powiedziała w tym samym wywiadzie gwiazda.

Aktorka kontynuowała współpracę z Siostrami do chwili, gdy stała się zbyt duża, by brać udział w występach. Jej artystyczne doświadczenie sprawiło, że w późniejszym czasie Laskowska zdecydowała się spróbować swoich sił w aktorstwie.

Zdjęcie / Andrzej Wiernicki / East News

Irena Laskowska: Debiut na ekranie

Na kinowym ekranie Laskowska zadebiutowała w 1948 roku w filmie "Stalowe serca", jednak dopiero kreacja w "Ostatnim dniu lata" (1958) była prawdziwym początkiem jej aktorskiej kariery. W kameralnym dramacie o spotkaniu dwójki nieznajomych na plaży, Laskowskiej partnerował Jan Machulski. Obraz miał premierę 4 sierpnia 1958 roku, a operatorem filmu był brat aktorki, Jan Laskowski. Tadeusz Konwicki przyznał po latach, że jednym z impulsów do powstania filmu była Irena Laskowska. "Przyjaźniłem się w tym czasie ze znakomitym grafikiem i pisarzem Mieczysławem Piotrowskim; jego żoną była Irena Laskowska, młoda piękna aktorka, w której wyczuwałem ogromne możliwości dramatyczne".

Aktorka wyznała w 2010 roku z okazji pokazu odrestaurowanej cyfrowo kopii filmu, że w filmie znalała się jedna "naga scena". "Tadek Konwicki wyobraził sobie, że ona wychodzi nago z morza i idzie po piasku... Oczywiście zaprotestowałam od razu, ale jednak uległam zastrzegając sobie, że Tadeusz musi gdzieś zniknąć na czas kręcenia tych ujęć. Mój brat musiał zostać, jako że operator, co było jeszcze gorsze! Przełamałam się i nakręciliśmy, co trzeba. Później oglądając materiał okazało się, że nosząc prywatnie kostium kąpielowy opaliłam się nierównomiernie i moja nagość na zdjęciach jest 'przekłamana'. Poświęcenie było nadaremne!" - ujawniła Laskowska.

Wideo youtube

Zdjęcia do filmu realizowane były na plaży w Wejherowie. Nie obywało się bez problemów. "Miała to być przygoda wakacyjna, trwająca półtora miesiąca, a siedzieliśmy tam chyba przeszło trzy miesiące. Ostatnie zdjęcia toczyły się już przy przymrozkach; Irena bohatersko wchodziła wtedy kilkakrotnie po szyję do lodowatej wody. Ale mieliśmy przygotowane różne trunki rozgrzewające, nacieraliśmy ją, jakoś więc ominęliśmy choroby" - ujawnił po latach w jednym z wywiadów Tadeusz Konwicki, reżyser "Ostatniego dnia lata".

Po sukcesie "Ostatniego dnia lata" Laskowska otrzymała angaż do "Krzyżaków" (1960), gdzie wcieliła się w postać księżnej Aleksandry, jednak z tego okresu zapamiętamy ją raczej jako wróżkę Cecylię z kolejnego obrazu Tadeusza Konwickiego - "Salto" (1965). Aktorka wystąpiła tu u boku między innymi Zbigniewa Cybulskiego i Wojciecha Siemiona.

Zdjęcie "Salto" (1965) / materiały prasowe

Irena Laskowska: Przez urodę miała problemy

Irena Laskowska przez wiele lat spełniała się zawodowo, występując na deskach wielu znanych polskich teatrów. Jak się jednak okazało na drodze do sukcesu stanęła jej uroda. Okres socrealizmu nie sprzyjał bowiem kultowi piękna i kobiecości. Tak Tadeusz Konwicki oceniał teatralną karierę Laskowskiej w rozmowie z Tadeuszem Lubelskim w książce pod tytułem "Debiuty polskiego kina":

Grała w teatrze, ale to była końcówka socrealizmu; cóż piękna kobieta o takich warunkach mogła grać w sztukach o kołchoźnikach czy robotnicach włókienniczych?

Zdjęcie Irena Laskowska / /INPLUS/East News /East News / East News

Rozrywkowy repertuar

Aktorka pojawiała się również w bardziej rozrywkowym repertuarze. Jerzy Hoffman i Edward Skórzewski w swym fabularnym debiucie "Gangsterzy i filantropi" (1962) obsadzili ją w roli szefowej lokalu.

W późniejszych latach Laskowska grywała już tylko epizodyczne role, m.in. u Andrzeja Wajdy ("Wszystko na sprzedaż", "Polowanie na muchy", "Człowiek z marmuru"). Pojawiała się też w serialach: w "Czterdziestolatku" (kioskarka), "07 zgłoś się" (właścicielka schroniska dla zwierząt), czy "Polskich drogach" ( właścicielka dworku).

Z komedii "Och, Karol" (1985) pamiętamy młodsze aktorki, jednak ciotkę tytułowego lowelasa zagrała właśnie Irena Laskowska. Jej ostatnią kinową rolą był występ w "Pornografii" (2003) Jana Jakuba Kolskiego. Aktorka powróciła wtedy na ekrany po piętnastoletniej przerwie.

"Lubiłam grać w filmie. Na planie jest więcej ludzi niż na scenie, więcej ciekawych zdarzeń, wyjazdy w plenery. Film to przygoda, przynajmniej tak było kiedyś" - powiedziała aktorka w jednym z wywiadów ("Dziennik Trybuna", 23/2019).

Irena Laskowska zmarła 6 grudnia 2019 roku w Warszawie w wieku 94 lat.



Zdjęcie Irena Laskowska, Jan Laskowski w 2005 roku / Mikulski / AKPA

