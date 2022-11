Irena Laskowska: Aktorka jednej roli?

Zawodowe losy Ireny Laskowskiej nie potoczyły się tak, jak to sobie wymarzyła. Mimo że pojawiała się w popularnych filmach i serialach takich, jak "Salto", "Krzyżacy", "Wszystko na sprzedaż", "Czterdziestolatek", "07 zgłoś się" czy "Polskie drogi", do historii polskiego kina przeszła dzięki tylko jednej roli - kreacji w reżyserskim debiucie Tadeusza Konwickiego z 1958 roku "Ostatni dzień lata" . To nie był jednak jej jedyny główny filmowy występ.

W 1962 roku Irena Laskowska zagrała u boku Mariusza Dmochowskiego , pamiętnego Stanisława Wokulskiego z "Lalki", w filmie "Mężczyźni na wyspie". 19 listopada 1962 roku mija 60 lat od premiery tej produkcji.



Reżyserem tego dramatu psychologicznego jest Jan Laskowski, brat aktorki. Film opowiada - według opisu serwisu filmpolski.pl - o zderzeniu "dwóch postaw wobec życia i miłości, władczej i bezwzględnej z poważną i rozsądną". Dziewięciu mężczyzn pracuje przy koszeniu trawy, aby umocnić brzegi, chroniące ważną budowlę. Dwóch z nich chce załatwić zadawniony konflikt - z winy jednego kobieta, którą obaj kochali, popełniła samobójstwo. Niespodziewanie na wyspie zjawia się Magdalena (w tej roli Irena Laskowska), która staje się obiektem zainteresowania mężczyzn, przebywających w odosobnieniu już kilka tygodni. Co tak naprawdę tam się stało?

Film, niestety, przeszedł bez echa, choć chwalono kreację Laskowskiej i Dmochowskiego.



Zdjęcie ku Irena Laskowska i Mariusz Dmochowski w filmie "Mężczyźni na wyspie" (1962) / Polfilm 1 / East News

Irena Laskowska: Rozwój kariery

"Byłam dziewczyną urodziwą, utalentowaną i śmiałą" - mówiła o sobie aktorka po latach.

Irena Laskowska urodziła się 15 marca 1925 roku w Piotrowicach, w okolicach Wilna. W 1945 roku, czyli dwa lata przed ukończeniem studiów na Wydziale Aktorskim warszawskiej PWST (ówcześnie z siedzibą w Łodzi), zadebiutowała na deskach teatralnych.



Na kinowym ekranie Laskowska po raz pierwszy pojawiła się w 1948 roku w filmie "Stalowe serca", jednak dopiero kreacja w "Ostatnim dniu lata" (1958) była prawdziwym początkiem jej aktorskiej kariery. W kameralnym dramacie o spotkaniu dwójki nieznajomych na plaży, Laskowskiej partnerował Jan Machulski. Obraz miał premierę 4 sierpnia 1958 roku, a operatorem filmu był brat aktorki Jan Laskowski.

Po sukcesie "Ostatniego dnia lata" Laskowska otrzymała angaż do "Krzyżaków" (1960), gdzie wcieliła się w postać księżnej Aleksandry. Zagrała również u boku Zbigniewa Cybulskiego, Andrzeja Łapickiego i Wojciecha Siemiona w innym obrazie Tadeusza Konwickiego, "Salto" (1965). Następnie pojawiła się w filmie Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego "Gangsterzy i filantropi" (1962).



Zdjęcie Irena Laskowska, Zbigniew Cybulski i Andrzej Łapicki w filmie "Salto" (screen z Youtube'a) / materiały prasowe

Nigdy jednak nie powtórzyła sukcesu filmu "Ostatni dzień lata" i na zawsze w pamięci widzów pozostała jako bohaterka produkcji Tadeusza Konwickiego.



W późniejszych latach Laskowska grywała wyłącznie epizodyczne role, m.in. u Andrzeja Wajdy ("Wszystko na sprzedaż", "Polowanie na muchy", "Człowiek z marmuru"). Pojawiała się też w serialach: w "Czterdziestolatku", "07 zgłoś się" czy "Polskich drogach". Wystąpiła również w komedii "Och, Karol" (1985). Jej ostatnią kinową rolą był występ w "Pornografii" (2003) Jana Jakuba Kolskiego.

"Lubiłam grać w filmie. Na planie jest więcej ludzi, więcej ciekawych zdarzeń, wyjazdy w plenery. Film to przygoda" - mówiła przed laty w rozmowie z "Dziennikiem Trybuna".



Irena Laskowska zmarła 6 grudnia 2019 roku. Miała 94 lata. Została pochowana na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej w Warszawie.