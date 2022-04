Program oficjalnej selekcji 75. festiwalu w Cannes zaprezentowano w czwartek podczas konferencji prasowej, którą transmitowano w mediach społecznościowych.

"IO" w konkursie głównym w Cannes

W tym roku w konkursie głównym zmierzy się 18 filmów. Wśród nich znalazł się obraz Jerzego Skolimowskiego. Jak podano na stronie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, to współczesna interpretacja - zaliczanego do klasyki kina - francuskiego filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 roku.

Autorami scenariusza są Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski . Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek.



Obok "IO" nominacje do Złotej Palmy otrzymały m.in. "Broker" Hirokazu Koreedy, "Crimes of the Future" Davida Cronenberga, "Tori and Lokita" Jean-Pierre'a i Luca Dardenne, "Showing up" Kelly Reichardt oraz "Tchaikovski’s wife" Kiriłła Sieriebriennikowa.



Jerzy Skolimowski wyreżyserował ponad 20 filmów, m.in.: "Start" ("The Departure"; 1967 - Złoty Niedźwiedź na MFF w Berlinie), "Krzyk" ("The Shout"; 1978 - nagroda specjalna jury w Cannes), "Fucha" ("Moonlighting"; 1982 - nagroda za najlepszy scenariusz w Cannes), "Latarniowiec" ("The Lightship"; 1985 - nagroda dla najlepszego reżysera na MFF w Wenecji), "Cztery noce z Anną" (doceniony w 2008 roku w Cannes), "Essential Killing" (Grand Prix na Festiwalu w Wenecji w 2010; nagroda za najlepszy film na Festiwalu w Mar del Plata oraz nagrody za najlepszy film i dla najlepszego reżysera na Festiwalu w Gdyni).



Jest również cenionym malarzem. Brał udział w Biennale w Wenecji, swoje prace wystawiał w Europie i Stanach Zjednoczonych. W 2015 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.



75. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 17-28 maja.

