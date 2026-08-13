Intymny portret młodzieńczej miłości. Podbił serca krytyków

"Młodsza siostra": o czym jest film?

"Młodsza siostra" zanurza widza w intymny świat Fatimy, 17-letniej dziewczyny z rodziny algierskich imigrantów, wychowującej się na paryskich przedmieściach. Jako pilna uczennica rozpoczynająca studia filozoficzne, Fatima staje przed wyzwaniem pogodzenia swojej wiary muzułmańskiej z rodzącymi się pragnieniami i odkrywaną seksualnością.

Centralnym punktem filmu jest hipnotyzująca kreacja debiutującej na dużym ekranie Nadii Melliti, która wciela się w rolę Fatimy. Za swoją niezwykle autentyczną i wrażliwą grę aktorską Melliti została uhonorowana nagrodą dla najlepszej aktorki na Festiwalu w Cannes 2025 oraz zdobyła nagrodę César 2026 dla najlepszej debiutującej aktorki.

"Młodsza siostra" to uniwersalna, a zarazem głęboko osobista opowieść o emancypacji, dojrzewaniu i trudzie budowania własnej tożsamości.

"Młodsza siostra": kiedy premiera?

Film "Młodsza siostra" trafi do polskich kin 4 września. Poniżej zwiastun.



