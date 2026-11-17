Od Instagrama do Cannes

Jordan Firstman stał się internetowym fenomenem podczas pandemii. Zaczął wtedy publikować krótkie, absurdalne nagrania, w których wcielał się w najróżniejsze postacie i "zjawiska" - od przedmiotów codziennego użytku po personifikacje społecznych przyzwyczajeń. W swoich filmikach wyśmiewał język celebrytów, internetowe pozy i mechanizmy popkultury. Nie potrzebował wielkiej produkcji ani wymyślnych scenografii. Wystarczały telefon i nietuzinkowe pomysły.

Internetowa popularność nie była jednak początkiem jego przygody z filmem. Firstman pisał scenariusze do amerykańskich seriali komediowych i realizował filmy krótkometrażowe. Później pojawił się na ekranie w prowokacyjnej czarnej komedii "Gnijąc w słońcu" Sebastiána Silvy, a także w serialu "I Love LA" Rachel Sennott.

W 2026 roku zrobił kolejny krok. Jego pierwszy pełnometrażowy film "Club Kid" znalazł się w konkursowej sekcji Un Certain Regard festiwalu w Cannes. Firstman przyjechał na Lazurowe Wybrzeże już nie jako internetowa osobowość, ale jako reżyser, scenarzysta i odtwórca głównej roli. A jego debiut stał się jednym z głośnych odkryć festiwalu.

Impreza się nie kończy

Firstman bierze na warsztat historię, która mogłaby stać się klasyczną komedią o niedojrzałym imprezowiczu zmuszonym do dorosłości. Oto Peter, nowojorski organizator imprez uwielbiający nocne życie bez zobowiązań, nagle dowiaduje się, że jest ojcem dziesięciolatka.

"Club Kid" nie jest opowieścią o tym, że trzeba porzucić dotychczasowe życie, żeby stać się lepszym człowiekiem. To film o szukaniu własnego sposobu na bliskość, odpowiedzialność i rodzinę. O tym, że czasem największa zmiana nie polega na staniu się kimś innym, lecz na dopuszczeniu drugiego człowieka do swojego świata.

Humor i czułość

"Club Kid" nie odcina się od osobowości swojego twórcy. Jest w nim energia nowojorskich klubów, prowokacyjny humor i bezkompromisowe spojrzenie na współczesną kulturę. Firstman nie próbuje jednak szokować widza. Pod powierzchnią szalonych imprez i ostrych żartów opowiada historię o potrzebie bliskości i ludziach, którzy dopiero uczą się, jak być ze sobą.

Film został nakręcony na taśmie 35 mm, a na ekranie obok Firstmana pojawiają się Cara Delevingne, grająca jego przyjaciółkę i współpracowniczkę Sophie, Diego Calva oraz Reggie Absolom w roli jego syna, Arlo.

"Club Kid": Fabuła

Peter od lat żyje nocnym życiem Nowego Jorku, organizując imprezy, bawiąc się i konsekwentnie unikając odpowiedzialności. Pewnego dnia pod jego drzwiami pojawia się dziesięcioletni Arlo - syn, o którego istnieniu Peter nigdy nie wiedział. Po śmierci matki chłopiec potrzebuje opieki, a jego pojawienie się zmusza beztroskiego klubowego wyjadacza do zmierzenia się z rolą, do której zupełnie nie jest przygotowany. Początkowo Peter próbuje pogodzić ojcostwo z dotychczasowym życiem, jednak relacja z synem stopniowo zaczyna zmieniać jego sposób patrzenia na siebie i własną przyszłość.

"Club Kid" [trailer] materiały dystrybutora



