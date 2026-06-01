Internetowy fenomen na wielkim ekranie. Horror odniósł spektakularny sukces

Paulina Gandor

Choć "Backrooms. Bez wyjścia" nie jest jeszcze pokazywany w polskich kinach, po światowej premierze film wywołał niemałe zamieszanie. Nowy horror studia A24 zbiera same pochwały, a twórca otwarcie zapowiada już kolejne odsłony.

Kadr z filmu "Backrooms. Bez wyjścia"materiały prasowe

"Backrooms. Bez wyjścia" rozwija mit zapoczątkowany na forum 4chan, gdzie w 2019 roku anonimowy post z niepozornym zdjęciem żółtawego biura zapoczątkował jedną z największych creepypast w historii sieci. Produkcja weszła więc na wielki ekran z naprawdę pokaźnym zapleczem fanów.

Głośny horror wytwórni A24, wyreżyserowany przez 20-letniego youtubera Kane'a Parsonsa (znanego również jako Kane Pixels), przekroczył wszelkie oczekiwania kasowe. W weekend premierowy film zarobił 81 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych i 118 milionów dolarów na całym świecie.

Horror pobił rekord A24, ponad trzykrotnie przewyższając zyski dotychczas największego hitu wytwórni - thrillera Alexa Garlanda "Civil War" z 2024 roku (w weekend otwarcia zarobił 25,5 miliona dolarów).

VOD

Portal Variety potwierdził już, że Parson zrealizuje kontynuację filmu. Na stronie World of Reel można jednak znaleźć informację, że produkcji w uniwersum "Backrooms" może być znacznie więcej.

"[Sequele to] coś więcej niż tylko opcja - taki był nasz plan od 2022 roku […]. Ten film to pierwsza część z kilku narracyjnych kroków, które chciałbym podjąć, aby móc zgłębić prawdziwe serce tego projektu. Po prostu nie sądzę, żeby dało się do niego dotrzeć w czasie przeznaczonym na jeden film" - powiedział młody reżyser w rozmowie z magazynem "Polygon".

"Backrooms. Bez wyjścia": fabuła filmu

Clark w piwnicy swojego sklepu odkrywa portal prowadzący do niepokojącego, pozornie pustego labiryntu niekończących się korytarzy. Gdy mówi o tym swojej terapeutce, ta podejrzewa, że są to wizje zwiastujące nasilenie problemów psychicznych Clarka. Gdy jednak pacjent nie pojawia się na kolejnych sesjach, kobieta próbuje rozwikłać zagadkę jego zniknięcia i zagłębia się w świat, w którym czas się rozmywa, przestrzeń zmienia kształty, a coś nieludzkiego czai się poza zasięgiem wzroku.

Film trafi do polskich kin już 19 czerwca!

