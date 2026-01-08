Internet oszalał za sprawą fryzury aktorki. Trochę ją to zaskakuje

"Co się, do diabła, dzieje" – mówiła A’zion dla "Deadline" chwilę po ogłoszeniu nominacji do nagród Aktorów. "Właśnie się obudziłam, więc mój mózg wciąż to procesuje".

Dodała, że jedne z pierwszych gratulacji otrzymała od Timothée’ego Chalameta, swojego kolegi z planu "Wielkiego Marty’ego". "Rozmawiałam z nim przez chwilę i to jest szalone. Nie wiem, co powiedzieć lub myśleć. To było coś w rodzaju: ‘gratulacje. Udało się nam’. Takie miłe drobiazgi. To wspaniałe, że jesteśmy nominowani razem".

Odessa A'zion. Czy aktorka nosi perukę?

Wcześniej aktorka odniosła się także sprawy jej włosów. Internauci zastanawiają się, czy nie nosi ona peruki. W tym celu zaczęli porównywać jej fryzury z poprzednich wydarzeń. "Zrobiła się z tego niezła debata. […] Nigdy nie dowiemy się [prawdy]" – żartowała na rozdaniu nagród Critics’ Choice.

Zaznaczyła, że jest młodą aktorką, która wciąż rozwija swoją karierę. Nie stać jej na perukę najwyższej klasy. "Ludzie mogą nie zdawać sobie sprawy, ale przez większość swojej kariery nie zarabiamy za dużo. Nie ma szaleństwa, chociaż odpukać, może się to zmieni" – mówiła aktorka. Dodała, że mimo sukcesu "Wielkiego Marty’ego" nie otrzymała wielu nowych ofert występów. "Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nadal nie ma za dużo ciekawych głównych i drugoplanowych ról dla kobiet".

Dodała, że chciałaby w przyszłości otrzymywać więcej ról podobnych do tej z "Wielkiego Marty’ego". "Uwielbiam grać takie postaci jak Rachel. To wymarzona rola. Taka inteligentna, wyrachowana dziewczyna, która potem wybucha. Lubię krzyczeć, lubię płakać [na ekranie]. […] To jest fajne. Nie lubię grać postaci, które są sztywne. To mnie trochę nudzi. Wolę pojawić się na drugim planie na niewiele scen, ale za to mieć fajny wątek i wyczyniać szalone rzeczy" – wyznała A’zion.

"Wielki Marty". Co wiemy o jednej z najgorętszych nadchodzących premier?

"Wielki Marty" to komediodramat sportowy w reżyserii Josha Safdie, który napisał scenariusz razem z Ronaldem Bronsteinem. Opowiada o młodym chłopaku, który postanawia zostać mistrzem tenisa stołowego. Chociaż nikt w niego nie wierzy, a jego marzenie nie jest traktowane poważnie, on przechodzi przez piekło, by osiągnąć doskonałość w swojej dziedzinie.

W roli głównej wystąpił Timothée Chalamet, a poza A’zion partnerują mu Gwyneth Paltrow, Fran Drescher i Kevin O'Leary. Film trafi do polskich kin 30 stycznia 2026 roku.

"Wielki Marty" jest jednym z faworytów w nadchodzącym wyścigu po Oscary. Dotychczas otrzymał między innymi trzy nominacje do Złotych Globów – za najlepszą komedię lub musical, rolę Chalameta i scenariusz. Ma także szanse na trzy statuetki Aktora – za obsadę, męską rolę pierwszoplanową i żeńską drugoplanową (A’zion).