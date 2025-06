Bruce Willis, który w tym roku skończył 70 lat, uznawany jest za jedną z największych legend kina. Aktor wystąpił w wielu kultowych produkcjach i za każdym razem hipnotyzował na ekranie, zdobywając uznanie krytyków oraz publiczności. W ostatnich latach jednak musiał wycofać się z branży i życia publicznego z powodu postępującej choroby, która sprawiła, że mężczyzna ma problemy z mową oraz koordynacją.

Wiosną 2022 roku Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej z powodu problemów zdrowotnych. Wówczas jego rodzina poinformowała, że cierpi na afazję. Co jakiś czas pojawiają się nowe informacje na temat jego stanu zdrowia. W lutym 2023 roku ujawniono, że chorobą, z którą się zmaga, jest jednak otępienie czołowo-skroniowe. To postępujące schorzenie neurodegeneracyjne, na które obecnie nie ma skutecznego leczenia.

Reklama

Córka Bruce'a Willisa odpowiada na krytykę

Tallulah Willis, najmłodsza córka Bruce’a Willisa i Demi Moore, regularnie dzieli się w mediach społecznościowych informacjami dotyczącymi stanu zdrowia swojego ojca. W minioną niedzielę opublikowała na Instagramie kilka zdjęć z rodzinnego spotkania.

Tallulah, Bruce oraz jej narzeczony, Justin Acee, odwiedzili babcię. "Niedzielna zabawa u babci! Jestem wdzięczna" - napisała w opisie posta.



Na jednym ze zdjęć widać Tallulah siedzącą na podłodze obok swojego taty. Na kolejnej fotografii widzimy ich w serdecznym uścisku, a w tle przy stole toczy się rozmowa pozostałych członków rodziny.

Post Willis spotkał się jednak z ogromną krytyką ze strony internautów. Tallulah postanowiła im teraz odpowiedzieć.

"Jako rodzina bierzemy odpowiedzialność za publikowanie treści" - zapewniła. "To był wspaniały dzień pełen uśmiechów. Podjęłam decyzję, aby pokazać to światu, ponieważ wiem, jak wiele to znaczy dla każdego" - dodała córka Bruce'a Willisa.

Wzruszający post Rumer Willis

Choć Tallulah spotkała się z krytyką za udostępnienie zdjęć ojca w trakcie jego walki o zdrowie, nie jest ona jedyną córką ojca, która publicznie opowiedziała o zmaganiach swojej rodziny.

15 czerwca w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Ojca. Z tej okazji najstarsza córka Bruce'a Willisa, Rumer Willis, zamieściła poruszający post w mediach społecznościowych. Kobieta jest wdzięczna za wszystkie chwile spędzone wspólnie na śmiechu czy opowieściach i nie ukrywa, że bardzo jej tego brakuje.

"Dzisiaj jest mi ciężko, czuję głęboki ból w sercu, gdy chcę z tobą porozmawiać i opowiedzieć ci o wszystkim, co robię i co dzieje się w moim życiu" - czytamy na Instagramie. Córka gwiazdora stara się jednak zachować pozytywne nastawienie i mimo przemiany w relacji docenia, że wciąż może być przy ukochanym ojcu.

"Chciałabym cię przytulić i zapytać o twoje życie, twoje opowieści, problemy i sukcesy. Żałuję, że nie zadałam ci więcej pytań, kiedy jeszcze mogłeś mi o wszystkim opowiedzieć. Ale wiem, że nie chciałabyś, żebym była dziś smutna, więc postaram się po prostu być wdzięczną, przypominając sobie, jak wielkie mam szczęście, że jesteś moim tatą i że nadal jesteś ze mną, że nadal mogę Cię przytulać, całować w policzek i głaskać po głowie, że mogę ci wiele opowiedzieć" - dodała.