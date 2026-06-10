Milly Alcock debiutowała jako Supergirl w epizodzie w finale "Supermana" Jamesa Gunna. Jej bohaterka jest kuzynką superbohatera, która także ocalała z katastrofy planety Krypton. Jednak jej kapsuła ratunkowa trafiła na Ziemię później, przez co jej młodszy krewny zdążył ją przerosnąć.

W "Supergirl" Kara Zor-El wyrusza ze swym psem Krypto do odległej galaktyki, by tam świętować 21. urodziny. Niestety, szybko wplątuje się w kosmiczną drakę, podczas której skonfrontuje się ze swoimi traumatycznymi wspomnieniami. Film wejdzie do kin 26 czerwca 2026 roku.

Dean Cain w ogniu krytyki po obraźliwym poście o Milly Alcock

W rozmowie z "Variety" z maja 2026 roku 26-letnia Alcock przyznała, że jest przygotowana na internetowy hejt ze strony skrajnych fanów komiksów. Zwróciła uwagę, że spora część obraźliwych komentarzy pochodzi z fałszywych kont bez zdjęć profilowych lub - co szczególnie ją bawi - osób, które opisują się jako bogobojnych ojców rodzin. "Jeśli wkurzasz odpowiednich ludzi, robisz coś dobrze" - skwitowała aktorka.

Wśród osób krytykujących "Supergirl" przed jej premierą jest między innymi Dean Cain. 59-letni aktor wcielił się w przybysza z planety Krypton w serialu "Nowe przygody Supermana", który był emitowany w latach 1993-97. Cain podał dalej w mediach społecznościowych post, którego autor zastanawiał się, dlaczego Supergirl na plakatach filmu ma kolczyki, skoro skóra Kryptończyków jest niezniszczalna.

Dawny Superman zamieścił później post porównujący Alcock do pokrytego futrem Cha-Ki, małpokształtnego bohatera serialu "Land of the Lost" z 1974 roku. Większość użytkowników portalu X nie była jednak rozbawiona. Cain został nazwany "płytkim i okrutnym". "Wyrosłeś na wrednego szkolnego prześladowcę. Prawie 60-letni przegryw śmiejący się z dziewczyny, która mogłaby być jego córką" - czytamy w jednym z komentarzy.

Milly Alcock na grafice promującej film "Supergirl" Warner Bros. - DC Studios - The East News

"Supergirl". Twórcy i obsada

Poza znaną z "Rodu smoka" Alcock w filmie zobaczymy Matthiasa Schoenaertsa jako Krema z Żółtych Wzgórz, głównego antagonistę. Eve Ridley wcieli się w Ruthye Marye Knoll, dziewczynkę, którą Kara poznaje podczas swojej podróży. David Krumholtz i Emily Beecham zagrają w rodziców Supergirl. Z kolei Jason Momoa pojawi się jako Lobo, łowca nagród z planety Czernia. Wydaje się, że jego rola nie będzie tak mała, jak pierwotnie zapowiadano. Z "Supermana" powrócą także wcielający się w superbohatera David Corenswet i Krypto, super pies.

Za kamerą stanął Craig Gillespie, twórca filmu "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" oraz serialu "Pam i Tommy". Scenariusz napisała Ana Nogueira, która pracuje także nad fabułami adaptacji "Teen Titans" i "Wonder Woman". James Gunn i Peter Safran pełnią funkcję producentów.



