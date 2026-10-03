Nadchodząca produkcja będzie inspirowana odcinkiem pilotażowym "Policjantów z Miami" z 1984 roku. Za kamerą "Miami Vice '85" stanie Joseph Kosinski, twórca "Top Gun: Maverick" i "F1". Scenariusz napisał Dan Gilroy. Główne role zagrają Michael B. Jordan i Austin Butler, którzy wcielą się kolejno w detektywów Ricardo "Rico" Tubbsa i Jamesa "Sonny'ego" Crocketta. Film powstaje pod szyldem wytwórni Universal.

"Miami Vice '85": Walton Goggins dołączył do obsady. Kogo zagra?

Niedawno informowaliśmy, że w obsadzie produkcji znaleźli się również Camila Morrone, Danny Ramirez czy John Leguizamo, który w kinowej wersji słynnego serialu ma zagrać głównego antagonistę.

Jak informuje serwis Deadline, do obsady dołączył także Walton Goggins. Według najnowszych doniesień miałby zagrać jednego z popleczników króla kartelu, w którego wciela się Leguizamo.

Kosinski zgromadził już znakomitą obsadę i choć reżyser od początku był przekonany do Gogginsa w tej roli, sporym wyzwaniem okazało się uzgodnienie harmonogramu w związku ze zobowiązaniami aktora na planie trzeciego sezonu serialu "Fallout" dla Prime Video. Dopiero w ubiegłym tygodniu udało się doprowadzić do kompromisu. Zdjęcia rozpoczną się już tej jesieni.

Walton Goggins: nadchodzące projekty gwiazdy serialu "Fallout"

Goggins pracuje obecnie nad trzecim sezonem serialu "Fallout", produkowanego przez Kilter Films dla serwisu Amazon. Niedawno zakończył zdjęcia do filmu "Mister" w reżyserii Wade'a Eastwooda. 25 listopada do kin trafi animowany film Disneya o dorastaniu "Hokus: Królestwo magii".

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