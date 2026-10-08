Imprezowicz nie wiedział o istnieniu syna. Dziesięciolatek zmienił jego życie

"Club Kid": Imprezowicz dowiaduje się, że ma syna

"Club Kid" opowiada historię nowojorskiego promotora imprez klubowych, w którego wciela się reżyser - Jordan Firstman. Jego życie toczy się od imprezy do imprezy, a odpowiedzialność zdecydowanie nie znajduje się wysoko na liście jego priorytetów. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie poznaje swojego dziesięcioletniego syna, o którego istnieniu nie miał pojęcia. Zderzenie z zupełnie innym światem zmusza go do zmierzenia się z rolą, do której zdecydowanie nie był przygotowany.

Krytycy zgodnie zwracają uwagę na zaskakujące połączenie bezkompromisowego humoru i emocji. "Club Kid" ma obecnie sto procent pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.

Deadline trafnie podsumowało film jako "nieoczywistą, ale pięknie ludzką historię", zwracając uwagę na sposób, w jaki Firstman prowadzi swojego bohatera od komediowej, klubowej rzeczywistości w stronę znacznie bardziej emocjonalnej opowieści o ojcostwie i odpowiedzialności. "Club Kid" nie jest historią o tym, jak imprezowicz nagle staje się idealnym ojcem. To opowieść o dwójce ludzi, którzy niespodziewanie pojawiają się w swoim życiu i próbują znaleźć w nim dla siebie miejsce.

"Club Kid": Fabuła

Peter od lat żyje nocnym życiem Nowego Jorku, organizując imprezy, bawiąc się i konsekwentnie unikając odpowiedzialności. Pewnego dnia pod jego drzwiami pojawia się dziesięcioletni Arlo - syn, o którego istnieniu Peter nigdy nie wiedział. Po śmierci matki chłopiec potrzebuje opieki, a jego pojawienie się zmusza beztroskiego klubowego wyjadacza do zmierzenia się z rolą, do której zupełnie nie jest przygotowany. Początkowo Peter próbuje pogodzić ojcostwo z dotychczasowym życiem, jednak relacja z synem stopniowo zaczyna zmieniać jego sposób patrzenia na siebie i własną przyszłość.

"Club Kid" [trailer] materiały dystrybutora



