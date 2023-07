"Imago" zostało świetnie przyjęte przez międzynarodową widownię festiwalu w Karlowych Warach. Wypełniona po brzegi publiczność Municipal Theatre żywo reagowała podczas seansu.

"Oglądając 'Imago' miałem wrażenie, jakbym po latach odkrył stronę B kasety wspaniałej undergroundowej kapeli z lat 80. i odnalazł tam zaginiony przebój" - pisał po premierze krytyk Cineuropa.



"Rzadko w kinie artystycznym zdarza się tak wyrazista bohaterka. Lena Góra (także współautorka scenariusza) tworzy osobistą, bolesną kreację, w której zanurza się bez reszty, w efekcie tworząc jedną z najbardziej zapadających w pamięć postaci w ostatnim rozdziale kina artystycznego" - dodał autor.

Reklama

"Imago" świetnie odnalazło się w konkursowej sekcji Proxima festiwalu w Karlowych Warach.

"Proxima ma służyć jako swoiste okno na przyszłość kina artystycznego. Tworzymy miejsce dla filmów, które są świeże, mają pazur, ale zachowują artystyczną elegancję. Dotykają najważniejszych spraw współczesności, ale potrafią widza zaskoczyć" - zapowiadał "Imago" w "Variety" selekcjoner festiwalu Martin Horyna.



Na światowej premierze w Karlowych Warach obecni byli autorzy filmu "Imago": Olga Chajdas - reżyserka i współscenarzystka, Lena Góra - odtwórczyni roli głównej i współscenarzystka, Bogusława Schubert - odtwórczyni roli Frytka, Dariusz Jabłoński - producent, Andrzej Smolik - muzyka, Jan Schermer - dźwięk, Pavel Hrdicka - montaż, Grzegorz Olkowski - koproducent, Izabela Wójcik - producent, Violetta Kamińska - producent, Milos Lochman - koproducent, Karel Chvojka - koproducent.



Zdjęcie Ekipa filmu "Imago" na festiwalu w Karlowych Warach / materiały prasowe

"Imago" to post-punkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u, to opowieść o więzi matki i córki, głodzie wolności, seksie i medytacji. Historia rozpoczyna się w Trójmieście w 1987 roku, a kończy w 1989, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem jest buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca lat 80., kulturalny i społeczny fenomen tego okresu i zapowiedź rewolucyjnych zmian w Polsce. "Imago" to mocne i głośne kino o różnych odcieniach transformacji oraz portret kobiety, jakiego w polskim kinie jeszcze nie było.

Film powstał w koprodukcji polsko-holendersko-czeskiej, producentem filmu jest Apple Film Production.

Polska premiera "Imago" odbędzie się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego mBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu.



Zdjęcie Lena Góra w filmie "Imago" / materiały prasowe