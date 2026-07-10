Ostatnio o spadku popularności kina superbohaterskiego przekonała się "Supergirl" Craiga Gillespie'a. Kosztujący około 180 milionów dolarów film wszedł na ekrany kin 26 czerwca 2026 roku i od tego czasu zarobił jedynie 107 milionów dolarów na całym świecie.

Wydaje się, że Spider-Man może wciąż liczyć na przychylność widzów. Analitycy przewidują, że zarobi on w swój weekend otwarcia od 180 milionów do 190 milionów dolarów. Uważają, że uda się to mimo nieobecności filmu w kinach IMAX. Te będą zarezerwowane dla pokazów "Odysei".

Jeśli "Całkiem nowy dzień" osiągnie ten wynik, będzie to kwota mniejsza od zgromadzonej w podobnym czasie przez poprzedni film z serii. "Spider-Man: Bez drogi do domu" zarobił w swój pierwszy weekend 260 milionów dolarów. Zarazem będzie to suma większa od obecnego tegorocznego rekordzisty, czyli animacji "Toy Story 5". Zabawki z Chudym i Buzzem na czele zgromadziły w pierwsze trzy dni w kinach 159,7 milionów dolarów.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" [trailer 2] materiały dystrybutora

Najważniejsze informacje o filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to czwarta część cyklu należącego do Kinowego Uniwersum Marvela. W roli głównej zobaczymy ponownie Toma Hollanda. To będzie jego siódmy występ w roli pajęczego superbohatera.

Akcja "Całkiem nowego dnia" rozgrywa się cztery lata po wydarzeniach z "Bez drogi do domu". Za sprawą zaklęcia Stephena Strange'a cały świat zapomniał o istnieniu Petera Parkera. Ten poświęca się walce z nowojorską przestępczością. Gdy pojawia się nowe niebezpieczeństwo, bohater musi mierzyć się także z niepokojącymi zmianami dotyczącymi jego mocy.

Obok Hollanda zobaczymy także inne postaci znane z Kinowego Uniwersum Marvela - Marka Ruffalo jako Bruce'a Bannera/Hulka i Jona Bernthala jako Franka Castle'a/Punishera. Z serii o Spider-Manie powrócą Zendaya jako Michele MJ Jones-Watson, dawna miłość bohatera, Jacob Batalon jako Ned Leeds, jego najlepszy przyjaciel, oraz Michael Mando jako Mac Gargan, gangster, który w tym filmie przyjmie przydomek Scorpion. W nowych bohaterów wcielą się Sadie Sink, Tramell Tillman, Marvin Jones III, Liza Colón-Zayas i Keith David. Za kamerą stanął Destin Daniel Cretton, który wcześniej stworzył dla Marvela film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" oraz miniserial "Wonder Man".