Marek Kondrat zdobył uznanie zarówno widzów, jak i krytyków dzięki wybitnym rolom w takich filmach, jak "Dzień świra", "Psy", "Pułkownik Kwiatkowski", "Zaklęte rewiry", "C.K. Dezerterzy", "Pan Tadeusz", "Dreszcze", "Bez końca" czy "Wszyscy jesteśmy Chrystusami". Rzucił świetnie rozwijającą się karierę w 2008 roku i poza kilkoma gościnnymi występami nie pojawiał się na ekranach. Po rezygnacji z aktorstwa Kondrat poświęcił się rozwojowi własnego biznesu. Dziś jego firma winiarska znana jest w całej Europie.

Dla tej roli Marek Kondrat wrócił z aktorskiej emerytury. Zarobił fortunę?

Choć zarzekał się, że nie przerwie swojej aktorskiej emerytury, propozycja tej roli spowodowała, że Marek Kondrat zmienił zdanie.

"'Lalka' jest moją ulubioną powieścią. Nigdy w moim życiu aktorskim nie zdarzyło mi się znaleźć wśród jej bohaterów. Udało się to mojemu ojcu w filmie Wojciecha Hasa. Teraz tę szansę dostaję od losu ja i chcę z niej skorzystać" - mówił aktor, kiedy okazało się, że w filmie Macieja Kawalskiego przyjął rolę Ignacego Rzeckiego.

Według doniesień tygodnika "Życie na Gorąco", za tę kreację Kondrat miał otrzymać niezwykle wysokie wynagrodzenie. Pisze się nawet o kwocie z sześcioma zerami. Informacje te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez twórców filmu. Gaże aktorów objęte są tajemnicą. Wiadomo, że produkcja nowej "Lalki" wyniosła 63 mln złotych. To jeden z najdroższych filmów, jakie powstały w polskim kinie.

Dla tej roli wrócił z aktorskiej emerytury. Marek Kondrat o udziale w filmie "Lalka" Paulina Gandor INTERIA.PL

"Lalka": nowa ekranizacja powieści Prusa w gwiazdorskiej obsadzie

W nowej kinowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa występuje plejada polskich gwiazd. W Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska. W filmie występują również: Krystyna Janda (hrabina Joanna Karolowa, siostra Łęckiego), Andrzej Seweryn (Tomasz Łęcki), Agata Kulesza (Pani Meliton), Maja Komorowska (Prezesowa Zasławska) oraz Cezary Żak (Baron Dalski), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Karolina Gruszka (Florentyna), Mateusz Damięcki (Kazimierz Starski).

Film "Lalka" trafił na ekrany kin 30 września. Od tego czasu zgromadził już ponad 1 milion widzów!