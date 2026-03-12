Ikony rocka na wielkim ekranie. Powstaje biografia kultowego zespołu

Bon Jovi: powstaje film o ikonach rocka

W 1983 roku w Ameryce powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych na świecie. Kto nie zna "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name", "Runaway" czy "It's My Life"? Formacja została utworzona z inicjatywy lidera, Johna Bongioviego, znanego również jako Jon Bon Jovi. Mimo że na początku nauka gry na gitarze sprawiała mu trudności, później nikt nie chciał inwestować w aspirującego muzyka, to w końcu udało mu się wypromować pierwsze utwory i stworzyć zespół.

Dziś każdy zna Bon Jovi. Nic dziwnego, że po takich gwiazdach jak Elvis Presley, Queen, Bruce Springsteen czy Elton John i oni doczekają się swojego filmu biograficznego. Universal Pictures oficjalnie nabyło prawa do projektu.

Wiemy, że za scenariusz odpowiedzialny jest Cody Brotter. Fabuła ma skupić się na drodze zespołu do sławy. Pokaże kamienie milowe w ich karierze i opowie, jak doszło do tego, że dziś wszyscy znamy piosenki Bon Jovi.

Produkcją filmu zajmą się Kevin J. Walsh oraz Gotham Chopra, którego studio Religion of Sports wyprodukowało dokument "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story". Odcinkowa produkcja skupiała się głównie na konfrontacji Bon Joviego z końcem jego kariery wokalnej, gdy zmuszony był poddać się operacji strun głosowych.

