Ikona stylu i gwiazda kina. Te role doprowadziły ją na szczyt sławy

Mary Kosiarz

Mary Kosiarz

Niepodważalna ikona mody i stylu, wszechstronna aktorka, piosenkarka i producentka filmowa. Zendaya, bo to o niej mówi dzisiaj cały świat, szturmem podbiła Hollywood, stając się jedną z najbardziej rozchwytywanych artystek swojego pokolenia. Gwiazda "Spider-Mana" i "Euforii" obchodzi dziś 30. urodziny. Którymi rolami podbiła serca widzów?

Zendaya w białej sukni z piórami na ramionach, biżuteria, delikatny makijaż, luźno upięte włosy, jasne tło z literami
Zendaya na premierze "Odysei"ANGELA WEISS/AFPEast News

Ikona stylu, gwiazda kina. Co takiego ma w sobie Zendaya?

Jej nazwisko kojarzy dziś każdy, kto choć trochę interesuje się współczesnym kinem. Czy to ze względu na wielkie kinowe tytuły, które promuje, czy dopracowane do perfekcji modowe stylizacje, w których wkracza na czerwone dywany. Zanim Zendaya zatriumfowała w Hollywood, otrzymując status międzynarodowej aktorskiej ikony, swoje pierwsze kroki w branży stawiała w produkcjach młodzieżowych. W erze świetności Disney Channel jako nastolatka grała główne role w serialu "Taniec rządzi" czy "Zaplikowanych".

Amerykańska aktorka nie jest oczywiście pierwszą gwiazdą, która zaczynała swoją przygodę ze światem kina w filmach i serialach Disneya. Podobną drogę obrali chociażby bracia Jonas, Hilary Duff czy Selena Gomez. Jej zawodowa ścieżka jest jednak pod tym względem naprawdę unikatowa. Młodej, ambitnej dziewczynie z Kalifornii w zaledwie kilka lat udało się skupić na sobie uwagę całego świata, która w 2026 roku osiągnęła swoje apogeum.

Zendaya obchodzi 30. urodziny. Jak zaczynała karierę?

Zendaya Maree Stoermer Coleman przyszła na świat 1 września 1996 roku w Oakland w Kalifornii jako córka nauczycieli Claire Stoermer i Kazembe Ajamu Colemana. Od najmłodszych lat miała naturalną swobodę występowania przed kamerą. Karierę zaczynała w modelingu, w przerwie między zajęciami jeżdżąc na castingi do popularnych seriali. Przełomem okazała się rola w "Taniec rządzi" i "Nastoletniej agentce", dzięki którym zyskała szerszą popularność i szybko stała się idolką nastolatek.

Już wtedy jasno zaznaczyła swoją obecność w świecie modowym. Miłośniczka efektownych stylizacji i łączenia różnych stylów, zachwycała fotoreporterów na Met Gali, budując podwaliny pod przyszłą praktykę method dressingu, czyli promowania filmów dzięki kostiumom nawiązującym do ich tematyki, którą opanowała do perfekcji.

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Zendaya świętuje urodziny. 5 najlepszych ról aktorki

Trzeba przyznać, że 30-latka znajduje się obecnie w szczytowej formie, promując w 2026 roku aż cztery wielkie produkcje filmowe i serialowe. "Odyseja", "Diuna" i "Spider-Man" to nie jedyne tytuły, w których udowodniła, jak genialnie sprawdza się na dużym ekranie. Wybieramy pięć aktorskich wcieleń, dzięki którym Zendaya dołączyła do grona najbardziej utalentowanych gwiazd młodego pokolenia.

5. Chani - "Diuna. Część druga" (2024)

Kadr z filmu "Diuna. Część druga"
Kadr z filmu "Diuna. Część druga"Warner Bros. Picturesmateriały dystrybutora

Brawurowa wojowniczka, lojalna przywódczyni i kochanka, która musi poradzić sobie z bolesnym odrzuceniem. W oscarowym widowisku Denisa Villeneuve'a Zendaya odgrywa jedną z najbardziej wymagających fizycznie ról w karierze i robi to z determinacją zasługującą na wyróżnienie. Tajemnicza, momentami cyniczna, mocno skoncentrowana na celu bohaterka to odejście od jej dotychczasowego aktorskiego emploi, które nadało "Diunie" zupełnie nowych barw. Choć w porównaniu z resztą imponującej obsady na pokazanie swoich najlepszych stron miała stosunkowo niewiele czasu, świetnie poradziła sobie z zagraniem tak wielowymiarowej i skomplikowanej bohaterki.

4. Emma Harwood - "Drama" (2026)

Kadr z filmu "Drama"
Kadr z filmu "Drama"A24 Filmsmateriały dystrybutora

Nie lada wyzwaniem jest wcielić się w bohaterkę, której zwyczajnie nie potrafimy zaufać. Emma z "Dramy" to postać pełna sprzeczności, czarny charakter, którego zarówno nie cierpimy, jak i współczujemy mu sytuacji, z jaką musi sobie poradzić. Jako zagubiona panna młoda, której mroczna przeszłość wychodzi na jaw tuż przed ceremonią, Zendaya gra z widzem w kotka i myszkę, nie próbując dokonywać analizy moralnych czynów swojej bohaterki. Dla niektórych to wręcz najdojrzalsza rola w jej karierze. Dla mnie - naprawdę udany, tajemniczy, niejednoznaczny występ, który po każdym kolejnym seansie skłania do nowych refleksji.

3. Tashi Duncan - "Challengers" (2024)

Kadr z filmu "Challengers"
Kadr z filmu "Challengers"Amazon MGM Studiosmateriały dystrybutora

Przygotowując się do roli mistrzyni kobiecego tenisa Tashi Duncan, Zendaya przez wiele miesięcy nie schodziła z kortu, budując formę i chłonąc emocje, jakie towarzyszą sportowcom w chwilach triumfu i największych porażek. Jej bohaterka doskonale zna ich smak - w szczytowym momencie kariery z pozoru błaha kontuzja wyklucza ją z dalszych treningów i odbiera największą życiową szansę. "Challengers" to jednak nie tyle historia o sporcie, co o skomplikowanej dynamice relacji między trójką tenisistów - Tashi, Patrickiem (Josh O'Connor) i Artem (Mike Faist). To właśnie Zendaya jest źródłem jej magnetyzmu i nadaje całemu filmowi tempo. Jej genialne balansowanie między statycznymi, pasywno-agresywnymi dialogami, a niekontrolowanym wyrzutem emocji na korcie czyni z niej prawdziwego ekranowego kameleona. W dziele Luki Guadagnino po raz pierwszy zrywa łatkę typowej protagonistki i pokazuje, że w roli czarnego charakteru sprawdza się równie dobrze.

2. Marie - "Malcolm i Marie" (2021)

Kadr z filmu "Malcolm i Marie"
Kadr z filmu "Malcolm i Marie"Netflix materiały dystrybutora

"Malcolm i Marie" w reżyserii Sama Levinsona przeszedł niemal bez echa. Wielka szkoda - dramat z Johnem Davidem Washingtonem i Zendayą to jeden z najciekawszych projektów w filmografii tej dwójki. Rzecz dzieje się chwilę po premierze filmu głównego bohatera - para wraca do swojej willi w Los Angeles, by w domowym zaciszu uczcić sukces Malcolma. Noc, która miała być najlepszą w jego życiu, przeradza się w wielogodzinną kłótnię, walkę z artystycznym ego, obrzucanie siebie nawzajem oskarżeniami i refleksjami na temat miłości, związków i łączenia życia prywatnego z zawodowym. Kreacje Zendayi i Washingtona, równie imponujące, co swoją pretensjonalnością irytujące do kwadratu, zasługują na wszelkie możliwe nagrody. Monologi aktorki są na przemian przepełnione gniewem, bezradnością i wołaniem o pomoc. Każda scena dopracowana jest do perfekcji, a wszystkim niedowiarkom, którzy kwestionują jej dramatyczne umiejętności, seans "Malcolma i Marie" powinien przekonać do jej wielkiego talentu.

1. Rue Bennett - "Euforia" (2019-2026)

Kadr z serialu "Euforia"
Kadr z serialu "Euforia"HBO MaxHBO

Jeśli mielibyśmy wybrać jedną produkcję, która uczyniła z Zendayi gwiazdę wielkiego formatu, byłaby to "Euforia". W cenionym serialu HBO młoda aktorka wspięła się na wyżyny swoich umiejętności, odmalowując portret zagubionej licealistki Rue, która ujście dla swoich smutków znajduje w różnego rodzaju używkach. Walka z uzależnieniem staje się najtrudniejszą drogą, jaką musi w życiu przejść, a jej dramatyzm aż kipi z każdej sceny z udziałem Zendayi. Gwiazda jako najmłodsza aktorka w historii otrzymała za tę kreację Emmy za najlepszy występ pierwszoplanowy, ten sam mistrzowski poziom utrzymując aż do ostatniego epizodu. Choć finałowy sezon pozostawił w części fanów niedosyt, genialna rola aktorki do samego końca pozostaje jego najjaśniejszym punktem.

"Legendarni" [trailer]materiały dystrybutora
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