Ikona francuskiego kina otrzymała rolę Madame Mimieux, Paryżanki, która przygarnia ukrywającą się przed okupantami Shosannę Dreyfus (Melanie Laurent). Tarantino wyjawił Glenniemu, że obie strony pracowały nad szczegółami kontraktu. Jednak gdy Huppert nie pojawiła się na próbie scenariuszowej, nie zamierzał z nią pracować.

"Powiedziałem: walić to. Zwolniłem ją. Nie zrozumcie mnie źle, kocham Isabelle Huppert. 'Wrota niebios' i tak dalej, ale były problemy z jej kontraktem. Ciągle pojawiały się jakieś problemy. A potem nie przyszła na czytanie scenariusza. Więc zatrudniliśmy na jej miejsce Maggie Cheung" - mówił Tarantino.

Nie tylko Isabelle Huppert straciła rolę w "Bękartach wojny"

Reżyser zaznaczył, że próba scenariuszowa jest dla niego kluczowym momentem w kompletowaniu obsady. "Jeśli dostałeś rolę i nie zjawiasz się na próbie, nie jestem ci nic winien. Mogę cię zwolnić, zwłaszcza jeśli w czasie twojej nieobecności zachwyci mnie ktoś inny" - tłumaczył.

Wspomniał także, że po "koszmarnej" próbie swoją rolę straciła Melanie Laurent. Aktorka poprosiła jednak o drugą szansę i po trzech dniach ponownie znalazła się w obsadzie filmu.

Huppert zastąpiła Maggie Cheung, która otrzymała w 2004 roku nagrodę w Cannes za film "Czysta". Tarantino był wtedy przewodniczącym jury. Jej sceny w "Bękartach wojny" nie znalazły się w finałowej wersji montażowej. Według Tarantino "była wspaniała", ale zbyt szczegółowe wyjaśnienie drogi Shosanny zaburzało tempo narracji.

Huppert przyznała "Bękartom wojny" nagrodę

"Bękarty wojny" debiutowały na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 2009 roku. Huppert była wówczas przewodniczącą jury. Nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał wtedy Christoph Waltz, któremu Tarantino powierzył rolę pułkownika Hansa Landy.