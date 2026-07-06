Debiutował w teatrze, z czasem stał się ikoną kina

Urodzony w 1951 roku Queensland Geoffrey Rush od zawsze wiedział, że chce zostać aktorem. Swój dramatyczny talent szlifował w University of Quuensland, a także w paryskim L'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Szybko rozpoczął również karierę teatralną. W wieku 20 lat zadebiutował w sztuce "Wrong Side of the Moon", a w późniejszych latach grał m.in. w "Zimowej opowieści", "Śnie Nocy Letniej" czy "Troilusie i Kresydzie" Williama Szekspira.

Choć miłość do teatru została w nim na długo (w 2009 roku po raz pierwszy wystąpił na Broadwayu), to filmy okazały się jego przepustką do międzynarodowej aktorskiej kariery.

Dzięki tej roli poznał go cały aktorski świat

Geoffrey Rush jest powszechnie uznawany za jednego z najlepszych współczesnych australijskich aktorów. Swoją przygodę w świecie filmu rozpoczął w 1981 roku, gdy na ekrany kin wszedł "Hoodwink" Claude'a Whathama. Prawdziwym przełomem okazał się jednak "Blask" Scotta Hicksa z 1996 roku, w którym Rush otrzymał główną rolę.

Oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o młodym pianiście, który wbrew woli ojca decyduje się na rozwijanie pasji i wyjazd na zagraniczne stypendium, przyniosła Australijczykowi najważniejsze nagrody filmowe: Oscara, Złoty Glob, nagrodę BAFTA czy Critics' Choice.

W przeciwieństwie do wielu aktorów, których nagła fala popularności przygniotła i zamknęła drzwi do kolejnych projektów, Geoffrey Rush podejmował konsekwentne, przemyślane castingowe decyzje. Przyjmował propozycje zarówno bohaterów pierwszo-, jak i drugoplanowych.

Geoffrey Rush obchodzi urodziny. Oto jego najlepsze filmy

Jako jeden z nielicznych żyjących artystów może pochwalić się zdobyciem tzw. "potrójnej aktorskiej korony", czyli Oscara, telewizyjnej nagrody Emmy i teatralnej Tony. Łącznie wystąpił w około 60 filmach i serialach, w tym w najpopularniejszych filmowych uniwersach.

Aktor, szczególnie przez młodszych widzów, kojarzony jest przede wszystkim z serią "Piraci z Karaibów", w której wcielał się w postać kapitana Hectora Barbossy. W 2010 roku zagrał również w oscarowym "Jak zostać królem" u boku Colina Firtha i Heleny Bonham Carter. Drugoplanowe postaci odegrał również w filmach, takich jak "Frida" (reż. Julie Taymor), "Złodziejka książek" (reż. Brian Percival) czy "Elizabeth: Złoty wiek" (reż. Stekhar Kapur).

W ostatnich latach aktor ograniczył swoją zawodową aktywność, ze względu na doniesienia o niestosownym zachowaniu wobec jednej z aktorek, z którą pracował na deskach teatru. Ostatecznie sąd uznał go niewinnym, przyznając mu 2,9 mln dolarów odszkodowania. Wydarzenie to powstrzymało go jednak przed udziałem w nowych produkcjach.

Geoffrey Rush od 1988 roku pozostaje w związku małżeńskim z australijską aktorką Jane Menelaus, z którą doczekał się dwójki dzieci. Mieszka w Castlemaine w australijskim stanie Victoria.