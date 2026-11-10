W jakiej kolejności oglądać "Igrzyska śmierci"?
Można oglądać serię "Igrzyska śmierci" na dwa sposoby: według daty premiery oraz według czasu rozgrywania akcji.
Kolejność według daty premiery:
- "Igrzyska śmierci" (2012) - poznajemy Katniss Everdeen i zasady Głodowych Igrzysk.
- "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" (2013) - kontynuacja historii Katniss, która ponownie trafia na arenę.
- "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1" (2014) - początek opowieści o otwartym buncie przeciwko Kapitolowi.
- "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2" (2015) - finał historii Katniss i walki o przyszłość Panem.
- "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" (2023) - prequel przedstawiający młodość Coriolanusa Snowa, rozgrywający się 64 lata przed wydarzeniami z pierwszego filmu.
- "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" (2026) - najnowszy film, opowiadający o przeszłości Haymitcha Abernathy'ego.
Kolejność chronologiczna:
- "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" (2023).
- "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" (2026).
- "Igrzyska śmierci" (2012).
- "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" (2013).
- "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1" (2014).
- "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2" (2015).
Wszystkie części (oprócz "Wschodu słońca w dniu dożynek") są dostępne na platformie HBO Max.
"Wschód słońca w dniu dożynek": o czym będzie?
Akcja "Wschodu słońca w dniu dożynek" będzie się rozgrywała 40 lat po wydarzeniach przedstawionych w "Balladzie ptaków i węży" i 24 lata przed "Igrzyskami śmierci". Suzanne Collins zdradziła, że do napisania piątej części zainspirowały ją słowa Davida Hume'a o "łatwości, z jaką garstka rządzi masami". Fabuła skupi się także na tematyce propagandy i tym, jak ludzie u władzy wpływają na przewodnią narrację. Według pisarki pytanie "Prawda czy kłamstwo?" nigdy nie było bardziej aktualne.
Film opowie historię Haymitcha Abernathy'ego z Dwunastego Dystryktu, którego poznaliśmy już w pierwszej części "Igrzysk śmierci".