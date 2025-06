Iga Lis: od modelki do reżyserki

Iga Lis przebojem wkracza do polskiego kina. Jej krótki metraż "Za moich czasów" znalazł się w połowie maja w prestiżowej selekcji festiwalu Millennium Docs Against Gravity w Warszawie, a debiutancki dokument "Bałtyk" otworzył 25 maja 65. Krakowski Festiwal Filmowy. Choć jest córką znanych rodziców - popularnych dziennikarzy Kingi Rusin i Tomasza Lisa - na swój sukces pracuje sama. To jest dla niej ważne i to podkreśla w wywiadach.

25 czerwca Iga Lis obchodzi 25. urodziny. Jak to się wszystko zaczęło?

Od dziecka interesowała się modą. Szczupła i wysoka nastolatka (ma 175 cm wzrostu) pojawiała się jako modelka na wybiegu, prezentując kolekcje m.in. Łukasza Jemioła, a także duetu Paprocki&Brzozowski. Choć miała wszystko, by odnieść sukces w modelingu, postanowiła inaczej pokierować swoim życiem. Zaczęła studiować historię i stosunki międzynarodowe na London School of Economics and Political Science (studia ukończyła w 2023 roku).

Próbowała swych sił także jako dziennikarka. W roku 2019 roku napisała dla polskiej wersji magazynu "Vogue" mini przewodnik po Londynie. W tym samym roku w zagranicznym portalu "Politico" opublikowała artykuł na temat Brexitu, udowadniając, że nie tylko biegle posługuje się językiem angielskim, ale także zna bieżące wydarzenia polityczne.

Współtworzyła również społeczne projekty "Olśnienie" i "Przebudzenie", mające na celu aktywizację wyborczą młodych Polaków.

"Zawsze ważne było dla mnie to, żeby treści społeczne pojawiały się w mojej twórczości. (...) To wynika po prostu z moich przekonań i zainteresowań. Poza tym jako osoba z dużymi zasięgami [profil Igi Lis na Instagramie obserwuje prawie 180 tys. osób - red.] czuję, że to ważne, żeby wykorzystywać ten głos w sensowny sposób. Jeżeli można nakłonić ludzi do takich rzeczy, jak spełnianie swojego obowiązku obywatelskiego, np. poprzez głosowanie, robię to z wielką przyjemnością" - mówiła w kwietniu tego roku w rozmowie z magazynem "Vouge".

Jeszcze podczas studiów zainteresowała się filmem. "Kamera okazała się dla mnie najlepszym narzędziem do komentowania rzeczywistości. Będąc na studiach poznałam dużo osób, które są związane z filmem - operatorów, reżyserów i będąc w ich towarzystwie nabrałam śmiałości. Zrozumiałam, że chciałabym spróbować" - wyznała w rozmowie z Interią .

"Bałtyk": dokumentalny debiut reżyserski Igi Lis

Zrealizowała teledysk "Gelato" i krótki metraż "Za moich czasów", aż przyszedł czas na debiut dokumentalny. "Bałtyk" to prosta, ale poruszająca i pełna wrażliwości historia o pani Mieci, jej rodzinie i pracownikach wędzarni ryb w Łebie - dumy nadmorskiej społeczności. Film otworzył 65. Krakowski Festiwal Filmowy, co tak dla młodej artystki było wielkim wyróżnieniem. Tytuł został świetne przyjęty, a 22 sierpnia wejdzie na ekrany polskich kin.



"Jestem wypełniona maksymalną wdzięcznością za to, że mogłam pokazać tu swój film, że tyle osób zechciało go zobaczyć i że tyle miłych słów usłyszałam" - mówiła po pokazie w Krakowie w rozmowie z Interią.

"Kocham kino i zawsze lubiłam oglądać filmy. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach dokument nie jest najbardziej atrakcyjną formą. (...) Ale dużo osób zwraca się ku temu, jest tęsknota za powrotem do korzeni, do normalności, do takiego zwykłego życia. Ludzie chcą znaleźć odzwierciedlenie swoich problemów i rozterek w historiach bohaterów filmów dokumentalnych" - dodała.



Sama decyduje o sobie. Iga Lis i znani rodzice

Iga Lis otwarcie przyznaje, że rodzice nigdy nie starali się decydować o jej przyszłości. Sama chce zapracować na swój wizerunek i wziąć odpowiedzialność za siebie i swoją pracę. Konsekwentnie od lat chroni swoją prywatność i nie mówi publicznie o rodzinie. Czy boi się tego, że ludzie będą ją oceniać za to kim jest, a nie za to co zrobiła?

"Pewnie, są takie myśli. Kłamałabym, gdybym powiedziała, że jest inaczej, ale naprawdę staram się robić wszystko z wielką szczerością - przede wszystkim wobec siebie, robić to uczciwie i jak najlepiej potrafię. Wkładam w to co robię 100 procent swojego serca i liczę, że to znajdzie odzwierciedlenie w filmach. Właściwie to jedyne, co mogę zrobić" - szczerze wyznała w rozmowie z Interią.

Iga Lis od kilku lat jest partnerką życiową popularnego muzyka Taco Hemingway'a. Choć para nie pojawia się na ściankach i unika błysku fleszy, zdarza się im razem pracować. W 2023 roku Iga Lis wyreżyserowała teledysk do utworu "Gelato" Taco Hemingwaya, a on pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem [Filip Szcześniak - red.] przygotował anglojęzyczną listę dialogową do jej filmu "Bałtyk".

Jakie Iga Lis na plany na przyszłość? Na pewno chce realizować swe filmowe marzenia.

"Interesują mnie różne rzeczy, również te bardziej eksperymentalne. Na ten moment chcę po prostu czerpać z tego doświadczenia, które mam z planów filmowych. Chcę chłonąć wiedzę ze wszystkich stron. (...) Myślę, że przyjdzie kiedyś czas na fabułę, teraz chcę się po prostu uczyć i jestem otwarta na różne doświadczenia" - zapowiada.