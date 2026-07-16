Idealna komedia dla współczesnych Polek? Każda odnajdzie w niej siebie

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

Każdy ma swój sposób na to, żeby nie zwariować. Jedni medytują, inni biegają. A Anka? Ona po prostu próbuje przetrwać kolejny dzień. Poznaj bohaterkę nowej komedii z Magdaleną Popławską w roli głównej, która z humorem i czułością opowiada o codzienności. Każdy z nas odnajdzie w niej kawałek siebie.

Magdalena Popławska w piżamie i kolorowym swetrze siedzi przy stole, patrzy na laptop z naklejkami.
Magdalena Popławska w scenie z filmu "Jak żyć, żeby nie zwariować"materiały prasowe

Anka nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania i zdecydowanie nie jest bohaterką poradników o byciu perfekcyjną panią domu. Każdego dnia próbuje pogodzić obowiązki, życie rodzinne i własne marzenia, jednocześnie nie tracąc poczucia humoru. Bo kiedy wydaje się, że wreszcie udało się opanować codzienny chaos, życie zwykle znajduje nowy sposób, by wszystko skomplikować. Historia Anki to lustro, w którym może przejrzeć się niemal każdy z nas.

Magdalena Popławska podkreśla, że komedia "Jak żyć, żeby nie zwariować" powstała po to, żeby kobiety poczuły, że nie są same.

"Każda z nas miewa chwile zwątpienia, popełnia błędy i nie musi się tego wstydzić. Porażki, kryzysy i chwile zwątpienia są częścią życia. Lepiej je zaakceptować, niż udawać, że nas nie dotyczą" - zaznacza aktorka.

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"Mam wrażenie, że współczesne kobiety nakładają na siebie ogromną presję. Chcemy być świetnymi matkami, partnerkami i jednocześnie spełniać się zawodowo. Ten film przypomina, że nie da się być ideałem. Czasem warto odpuścić. To nie jest oznaka słabości, tylko zdrowego podejścia do życia" - dodaje.

"Jak żyć, żeby nie zwariować": Fabuła

Anka to ma fajne życie. Kochający mąż, udane dzieci, fajna praca i świetne mieszkanie w centrum. Co może pójść nie tak? Na przykład… wszystko. Mąż zdradza, praca odchodzi, dzieci mają humory, a mieszkaniem interesuje się komornik. Przed Anką zaskakująco prosty wybór: albo położy się i umrze z rozpaczy albo zacznie wreszcie żyć! Na własnych warunkach, według swojego widzimisię i na pełnej petardzie.

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W dobie recyclingu atrakcyjna panna z odzysku ma wielką przyszłość. Wystarczy, że się trochę ogarnie, opędzi od nadopiekuńczej matki, dogada z dziećmi i znajdzie nowy pomysł na siebie. A uwierzcie, że pomysłów akurat Ance nie brakuje! Garść odwagi, mnóstwo wiary w siebie, szczypta niezależności i ocean poczucia humoru - to jest przepis na nową Ankę!

"Jak żyć, żeby nie zwariować" w kinach od 23 października.

"Jak żyć, żeby nie zwariować" [teaser]materiały dystrybutora


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