Reklama

Idą razem przez życie już 20 lat. Poderwał ją, gdy była... mężatką!

Oprac.: Kinga Szarlej
Wiadomości
22 minuty temu

Matthew Macfadyen, znany z roli pana Darcy'ego w "Dumie i uprzedzeniu", poznał miłość swojego życia na planie serialu "Tajniacy", kiedy aktorka... była jeszcze mężatką. Dziś są małżeństwem już 20 lat! Kim jest żona słynnego gwiazdora?

Matthew Macfadyen poderwał mężatkę!

Matthew Macfadyena cały świat zna głównie z jednej roli, ale zanim utalentowany aktor otrzymał rolę w "Dumie i uprzedzeniu", miał na koncie już kilka świetnych angaży. Wystarczy wymienić "Wichrowe wzgórza" z 1998 roku, miniserial "Sherlock Holmes: Mroczne początki" czy "Tajniaków", którzy debiutowali na małych ekranach w 2002 roku. To właśnie wtedy odtwórca roli pana Darcy'ego poznał miłość swojego życia - Keeley Hawes. 

Gdy Matthew Macfadyen i Keeley Hawes trafili na plan serialu "Tajniacy", aktorka miała już męża. Była żoną rysownika Spencera McCalluma, z którym doczekała się nawet syna, jednak uczucie, jakie zrodziło się pomiędzy nią a Macfadyenem, było dużo silniejsze. Pewnego dnia aktor wyznał jej uczucie, a ona nie kryła ekscytacji. "Matthew po prostu powiedział 'kocham cię' pewnego dnia w deszczu". Pomyślałam: 'O rany, zaczynamy!'". 

Reklama

Kim jest żona odtwórcy roli pana Darcy'ego?

Keeley Hawes znamy nie tylko z serialu o agentach. Aktorka może pochwalić się występami w "Ja i Pani Jones", "Zgonie na pogrzebie", "Angielskiej robocie", "Ambassadors", "Never Land" i "Bodyguard". W ostatnich latach głośno było o jej angażach w "Pani Wilson", "Lecie szpiegów", "Przypadku Alice" czy "Orphan Black: Echa". 

Aktorka pierwotnie była znana jako Clare Julia Hawes. Wychowywała się jako najmłodsza pociecha w sześcioosobowej rodzinie w Marylebone w Londynie. Nikt z jej rodziny nie był związany z aktorstwem. Młoda Clare zdała przesłuchanie do Szkoły Teatralnej Sylvii Young i tak zaczęła się jej przygoda z filmem, serialami i teatrem. 

"Byliśmy po prostu grupą dzieciaków, które świetnie się bawiły i robiły to, co naprawdę lubiły... Nie było to jakieś palące marzenie, żeby wystąpić w telewizji. Po prostu lubiłam grać. Śpiewałam i robiłam rzeczy, które dodawały mi pewności siebie" - relacjonowała w jednym z wywiadów. 

Mathew Macfadyen i Keeley Hawes są razem już 20 lat

Hawes rozwiodła się z ówczesnym mężem w 2004 roku i jeszcze w tym samym roku wyszła za kolegę z planu zdjęciowego. Wkrótce na świat przyszły ich pociechy - Maggie i Ralph. Para opiekuje się też synem Keeley z poprzedniego małżeństwa - Mylesem. 

Idą razem przez życie już od 20 lat, a ich miłość robi się coraz silniejsza. Gdy pojawiają się wspólnie na wydarzeniach branżowych nie szczędzą sobie czułości. W wywiadach też zawsze wypowiadają się o sobie ciepło. 

"Uwielbiam być żoną Matthew i wiem, że Matthew też kocha nasze małżeństwo. To wszystko nas łączy i jest otwartą deklaracją miłości. Małżeństwo i macierzyństwo są dla mnie absolutnie kluczowe, by być szczęśliwą i spełnioną w życiu" - mówiła aktorka w wywiadzie z "The Telegraph". 

Macfadyen opowiedział w wywiadzie dla "The Big Issue", jak on i Hawes balansują czas między rodziną a intensywnymi karierami. "Próba utrzymania naszych karier i skupienia się na rodzinie jest trudna, ale to część zabawy. Jak to wszystko ogarnąć? [...] Kiedy jedno z nas pracuje poza domem, drugie zazwyczaj zostaje w domu". 

W 2023 roku Macfadyen i Hawes ponownie spotkali się na planie jako aktorzy - tym razem w dramacie ITV "Stonehouse". Miniserial oparty jest na prawdziwej historii brytyjskiego posła Johna Stonehouse'a, który w 1974 roku bezskutecznie próbował sfingować własną śmierć. Macfadyen zagrał Stonehouse'a, a Hawes jego żonę, Barbarę Stonehouse. 

Zobacz też: Erotyczny thriller po polsku. Nie brakuje w nim śmiałych scen

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Duma i uprzedzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama