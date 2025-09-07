Idą razem przez życie już 20 lat. Poderwał ją, gdy była... mężatką!

Matthew Macfadyen poderwał mężatkę!

Matthew Macfadyena cały świat zna głównie z jednej roli, ale zanim utalentowany aktor otrzymał rolę w "Dumie i uprzedzeniu", miał na koncie już kilka świetnych angaży. Wystarczy wymienić "Wichrowe wzgórza" z 1998 roku, miniserial "Sherlock Holmes: Mroczne początki" czy "Tajniaków", którzy debiutowali na małych ekranach w 2002 roku. To właśnie wtedy odtwórca roli pana Darcy'ego poznał miłość swojego życia - Keeley Hawes.

Gdy Matthew Macfadyen i Keeley Hawes trafili na plan serialu "Tajniacy", aktorka miała już męża. Była żoną rysownika Spencera McCalluma, z którym doczekała się nawet syna, jednak uczucie, jakie zrodziło się pomiędzy nią a Macfadyenem, było dużo silniejsze. Pewnego dnia aktor wyznał jej uczucie, a ona nie kryła ekscytacji. "Matthew po prostu powiedział 'kocham cię' pewnego dnia w deszczu". Pomyślałam: 'O rany, zaczynamy!'".

Kim jest żona odtwórcy roli pana Darcy'ego?

Keeley Hawes znamy nie tylko z serialu o agentach. Aktorka może pochwalić się występami w "Ja i Pani Jones", "Zgonie na pogrzebie", "Angielskiej robocie", "Ambassadors", "Never Land" i "Bodyguard". W ostatnich latach głośno było o jej angażach w "Pani Wilson", "Lecie szpiegów", "Przypadku Alice" czy "Orphan Black: Echa".

Aktorka pierwotnie była znana jako Clare Julia Hawes. Wychowywała się jako najmłodsza pociecha w sześcioosobowej rodzinie w Marylebone w Londynie. Nikt z jej rodziny nie był związany z aktorstwem. Młoda Clare zdała przesłuchanie do Szkoły Teatralnej Sylvii Young i tak zaczęła się jej przygoda z filmem, serialami i teatrem.

"Byliśmy po prostu grupą dzieciaków, które świetnie się bawiły i robiły to, co naprawdę lubiły... Nie było to jakieś palące marzenie, żeby wystąpić w telewizji. Po prostu lubiłam grać. Śpiewałam i robiłam rzeczy, które dodawały mi pewności siebie" - relacjonowała w jednym z wywiadów.

Mathew Macfadyen i Keeley Hawes są razem już 20 lat

Hawes rozwiodła się z ówczesnym mężem w 2004 roku i jeszcze w tym samym roku wyszła za kolegę z planu zdjęciowego. Wkrótce na świat przyszły ich pociechy - Maggie i Ralph. Para opiekuje się też synem Keeley z poprzedniego małżeństwa - Mylesem.

Idą razem przez życie już od 20 lat, a ich miłość robi się coraz silniejsza. Gdy pojawiają się wspólnie na wydarzeniach branżowych nie szczędzą sobie czułości. W wywiadach też zawsze wypowiadają się o sobie ciepło.

"Uwielbiam być żoną Matthew i wiem, że Matthew też kocha nasze małżeństwo. To wszystko nas łączy i jest otwartą deklaracją miłości. Małżeństwo i macierzyństwo są dla mnie absolutnie kluczowe, by być szczęśliwą i spełnioną w życiu" - mówiła aktorka w wywiadzie z "The Telegraph".

Macfadyen opowiedział w wywiadzie dla "The Big Issue", jak on i Hawes balansują czas między rodziną a intensywnymi karierami. "Próba utrzymania naszych karier i skupienia się na rodzinie jest trudna, ale to część zabawy. Jak to wszystko ogarnąć? [...] Kiedy jedno z nas pracuje poza domem, drugie zazwyczaj zostaje w domu".

W 2023 roku Macfadyen i Hawes ponownie spotkali się na planie jako aktorzy - tym razem w dramacie ITV "Stonehouse". Miniserial oparty jest na prawdziwej historii brytyjskiego posła Johna Stonehouse'a, który w 1974 roku bezskutecznie próbował sfingować własną śmierć. Macfadyen zagrał Stonehouse'a, a Hawes jego żonę, Barbarę Stonehouse.

