Jolie ukrywała przed Pittem dokumenty? Ciąg dalszy sporu

To nie koniec batalii sądowej Angeliny Jolie i Brada Pitta. Jedna z najsłynniejszych aktorskich par przeżyła ze sobą 12 lat, a wiadomość o ich rozstaniu prawdziwie wstrząsnęła fanami. Dekadę temu rozpadem ich małżeństwa żył w końcu cały hollywoodzki świat, ale mimo upływu lat byli partnerzy wciąż walczą ze sobą w sądzie, m.in. o podział ich gigantycznego majątku.

Rozwód Pitta i Jolie został sfinalizowany w 2024 roku, jednak jak donosi portal TMZ, byli małżonkowie wkrótce ponownie spotkają się na sali rozpraw. Pitt domaga się od aktorki ujawnienia jej zeznań podatkowych z lat 2017-2019, których upublicznienia odmówiła podczas wcześniejszego procesu.

Prawnicy Pitta złożyli wniosek o przedstawienie przez Jolie informacji o jej zaliczkach za role, zyskach z kampanii reklamowych i wszelkich innych zarobkach związanych z graniem w filmach. Gwiazdor "Fight Clubu" twierdzi, że Jolie początkowo zgodziła się je upublicznić, jednak z czasem wycofała się z tej deklaracji.

Angelina Jolie i Brad Pitt znów spotkają się w sądzie

Aktorka szybko wystosowała pismo z odpowiedzią, w której przekonuje, że teoria jej byłego męża jest zmyślona i nigdy mu czegoś takiego nie obiecywała. Ponadto twierdzi, że Pitt nie ma prawa wglądu do wspomnianych dokumentów, a "zaglądanie do przeszłości stanowi poważne naruszenie jej prawa do prywatności".

Reprezentanci gwiazdy argumentują, że po rozstaniu z mężem Jolie "w dużej mierze zawiesiła karierę, rezygnując przy tym z wieloletniego wynagrodzenia", a kontrolę nad jej finansami wciąż sprawował Pitt.

Podkreślono również, że sprzedaż udziałów w ich francuskiej firmie winiarskiej Nouvel wynikała przede wszystkim z chęci uniezależnienia się od byłego męża.

Zespół Brada Pitta nie daje jednak za wygraną. Aktorka miała odrzucić propozycję ujawnienia dowodów w sprawie podczas ostatniego czerwcowego posiedzenia, co zdaniem reprezentantów Pitta oznacza, że sama "otworzyła sobie drzwi" do prześwietlenia jej zeznań podatkowych.

Jeśli byli małżonkowie nie zdecydują się na podpisanie ugody, Angelina Jolie i Brad Pitt ponownie spotkają się na sali rozpraw w sierpniu 2027 roku.



