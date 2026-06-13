Po sukcesie "Hopniętych", którzy zadebiutowali w kinach na początku tego roku, i na tydzień przed premierą "Toy Story 5", Pixar zaprezentował swój kolejny film animowany.

Nosi on tytuł "Gatto", a głosów głównym bohaterom użyczyły gwiazdy Hollywood: Mark Ruffalo i Laurence Fishburne.

"Gatto": Co wiemy o nowej animacji Pixara?

Po wielu latach spędzonych w weneckich kanałach, czarny kot Nero zaczyna wątpić, czy żył właściwie. W prawdziwe tarapaty wpada jednak dopiero, gdy zaciąga dług u Rocco, lokalnego kociego bossa mafii. Wówczas zmuszony jest nawiązać nieoczekiwaną przyjaźń, która może w końcu doprowadzić go do celu - brzmi opis produkcji.

Jej pierwszy zwiastun przedstawia bandę kotów kręcących się po dachu, z których jeden wymachuje pazurami niczym gangster nożem. Scena przenosi się do wnętrza mrocznego budynku, gdzie Nero i Rocco wypytują innego kota o zaginionego tuńczyka. Jednak trzy koty szybko rozprasza zwisająca nad nimi jasna żarówka i sznurek. Zaczynają drapać żarówkę i walczyć o nią, aż Rocco ją zjada i rozbija.

"Gatto" wyróżnia się na tle innych produkcji Pixara, specjalizującego się w komputerowej animacji. Będzie to bowiem pierwszy w historii studia pełnometrażowy film zrealizowany w ręcznie malowanym stylu.

"Gatto" ma szansę kontynuować dobrą passę Pixara po "Hopniętych" i zeszłorocznym "W głowie się nie mieści 2", które zarobiły prawie 1,7 miliarda dolarów w światowym box office. Wchodzące do kin "Toy Story 5" z pewnością znacząco podniesie jeszcze tę sumę. Reżyserem nowego filmu jest Enrico Casarosa, twórca głośnych animacji "La Luna" oraz

Luca". Premiera kinowa "Gatto" odbędzie się 5 marca 2027 roku.



