Bracia Dardenne z nagrodą za całokształt twórczości

Luc i Jean-Pierre Dardenne należą do grona najbardziej cenionych współczesnych reżyserów. Belgijski duet, znany z poruszających i zaangażowanych społecznie dramatów, jest jednym z czołowych przedstawicieli europejskiego kina niezależnego. Bracia są stałymi bywalcami Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie odnosili niemałe sukcesy - łącznie zdobyli tam sześć nagród, są również laureatami Złotej Palmy za "Dziecko" i "Rosettę".

Z uwagi na ich wkład we współczesną kinematografię, Europejska Akademia Filmowa zdecydowała o przyznaniu im nagrody za całokształt twórczości. Wyróżnienie zostanie wręczone podczas uroczystej gali rozdania Europejskich Nagród Filmowych w styczniu 2027 roku.

"Dla nas to wielki zaszczyt. Myślę, że nagroda odzwierciedla fakt, że robimy filmy, w których widać pewną ciągłość. Mam na myśli ciągłość naszej artystycznej drogi. Trochę pretensjonalnie brzmi, gdy mówi się to o sobie, ale jednak - powstaje pewne dzieło, które próbuje przybrać kształt, i po jakimś czasie można już powiedzieć: 'No tak, jest coś dość wyjątkowego w tych dwóch braciach, którzy kręcą filmy od około czterech dekad'" - mówił Luc Dardenne w rozmowie z portalem Euronews.

Kultowi reżyserzy krytykują AI. "Żyjemy w czasie wstrząsów"

Jean-Pierre Dradenne zwrócił z kolei uwagę na to, jak ich kino rezonuje ze współczesnymi widzami. "Kino, podobnie jak inne dziedziny sztuki, może nas uczłowieczać, choć kultura nigdy nie powstrzymała barbarzyństwa" - powiedział.

Bracia stoją na straży niezależnego kina i są zdecydowanymi przeciwnikami błyskawicznego rozwoju sztucznej inteligencji. Dopytywani o ewolucję sztuki filmowej, stwierdzili, że "żyjemy w czasie wstrząsów" i filmowcy nie mogą pozwolić na to, by zastępowała ich AI.

"Nie chcemy, by aktorzy i aktorki byli zastępowani, a filmy montowane przez sztuczną inteligencję. Trzeba zadbać o to, by w kinie pozostało poczucie człowieczeństwa. Musimy o to walczyć" - podkreślił Luc Dardenne.