W filmie wyreżyserowanym przez laureata Oscara Petera Farrelly'ego, która powstaje z myślą o rynku kinowym, Stephan James wcieli się w Carla Weathersa, czyli odtwórcę roli Apollo Creeda - partnera Sylvestra Stallone'a z serii "Rocky". Już wcześniej ogłoszono, że młodego Stallone'a zagra Anthony Ippolito.

"I Play Rocky": Co to za film?

Oto streszczenie fabuły "I Play Rocky": Zmagający się z problemami aktor z częściowo sparaliżowaną twarzą i wadą wymowy pisze scenariusz, który chce kupić duże studio filmowe. Ten nie zgadza się na sprzedaż, jeśli nie zagra głównej roli. Odrzuca ofertę pieniędzy, które mogą zmienić jego życie. Zamiast tego pracuje za grosze, by film powstał z nim w obsadzie. Produkcja staje się największym hitem box-offisu 1976 roku, otrzymuje 10 nominacji do Oscara i wygrywa w kategorii najlepszy film.



Producentami są Farrelly, Christian Baha oraz Toby Emmerich, były szef sekcji produkcji pełnometrażowych Warner Bros. Scenariusz napisał Peter Gamble.

"Jestem fanem Petera Farrelly'ego jako filmowca i osoby, od kiedy mogłem z nim pracować przy muzyce do 'Głupiego i głupszego'" - mówił Emmerich. - "Gdy zobaczyłem 'Green Book', pomyślałem o Peterze w kontekście tego inspirującego scenariusza. Christian Baha i ja czujemy się wyróżnieni, że Pete zasiądzie za kamerą tego filmu".

"Gdy przeczytałem przejmujący scenariusz Petera Gamble'a, wiedziałem, że uchwycił on coś wyjątkowego. Historia 'I Play Rocky' jest tak niepowtarzalna jak sam Sylvester Stallone, pozorny everyman z niezaprzeczalnym darem, którym musi podzielić się ze światem i nie przyjmie odmowy" - dodał Baha.

Przed premierą "Rocky'ego" Stallone grał epizody i pomniejsze role. Rola boksera z Filadelfii przyniosła mu nominację do Oscara oraz uczyniła jednym z najpopularniejszych i najbardziej kasowych amerykańskich aktorów.