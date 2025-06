I Bóg stworzył aktora. Marcin Dorociński na festiwalu Dwa Brzegi

I Bóg stworzył aktora: Marcin Dorociński na Dwóch Brzegach

Bohaterem tegorocznego cyklu "I Bóg stworzył aktora" podczas 19. BNP Paribas Dwa Brzegi będzie Marcin Dorociński , który w Kazimierzu Dolnym spotka się z publicznością. W ramach retrospektywy widzowie będą mogli obejrzeć sześć filmów z udziałem polskiego gwiazdora: "Lęk wysokości", "Różę", "Obławę", "Jack Strong", "Na granicy" i "Minghun".

Marcin Dorociński należy do najpopularniejszych i najbardziej cenionych aktorów. Nie tylko dlatego, że z powodzeniem łączy występy w ambitnym kinie autorskim z rolami w międzynarodowych superprodukcjach. "Dorociński ma w sobie to, co w dla aktora najważniejsze: absolutny słuch aktorski, magnetyzm i niebywałą zdolność do przekształcania każdej roli w przeżycie emocjonalne. Aktor nieustannie przekracza granice, nie tylko geograficzne, między Warszawą, Londynem i Los Angeles, ale przede wszystkim te artystyczne" - piszą organizatorzy festiwalu Dwa Brzegi.

Reklama

Aktor stworzył zapadające w pamięć kreacje m.in. u Wojciecha Smarzowskiego, Borysa Lankosza, Władysława Pasikowskiego czy Kingi Dębskiej. Przez ostatnie lata pracował na planach przede wszystkim zagranicznych produkcji. Rozpoznawalność na świecie zyskał dzięki roli w serialu "Gambit królowej" czy filmowi "Mission Impossible: Dead Reckoning" z Tomem Cruisem.



"Chcę spróbować wszystkiego, na tym polega przecież zawód aktora" - wyznaje Marcin Dorociński. "Aktorstwo to nie jest zawód, z którego można wyjść po godzinach. Ja jem, śpię, żyję z kimś, kogo gram, od rana do wieczora, i to czasem bywa niezła męka. Dla mnie i dla moich najbliższych" - dodaje.

Zdjęcie Marcin Dorociński w filmie "Minghun" / BNP Paribas Dwa Brzegi / materiały prasowe

Marcin Dorociński: sześć filmów na Dwóch Brzegach

W "Lęku wysokości" (2011) Bartosza Konopki, subtelnym, osobistym dramacie Dorociński wciela się w młodego dziennikarza próbującego poradzić sobie z psychiczną chorobą ojca. W tej roli pokazuje, jak wielką siłą może być czułość, a zarazem, jak cienka jest granica między wytrzymałością a emocjonalnym rozbiciem.

W tym samym roku aktor wystąpił w "Róży" (2011) Wojciecha Smarzowskiego, gdzie gra byłego żołnierza AK, który trafia do pogranicznego świata. Jego bohater spotyka tytułową Różę, wdowę po niemieckim oficerze, a ich relacja staje się dramatem o przetrwaniu, godności i nadziei na odkupienie.



Później w "Obławie" (2012) Marcina Krzyształowicza jako partyzancki egzekutor staje się ofiarą systemu. Dorociński gra człowieka wypalonego do cna, zniszczonego przez przemoc i wojenną samotność. Aktor pokazuje tu umiejętność uczynienia z ciemności ludzkiego dramatu pełnego prawdy.

Prawda przybiera zupełnie inną formę w "Jacku Strongu" (2014) Władysława Pasikowskiego. Dorociński wciela się w jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej historii - pułkownika Kuklińskiego, który w czasie zimnej wojny podejmuje współpracę z CIA.

W "Na granicy" (2016) Wojciecha Kasperskiego aktor gra przemytnika. Tajemniczy nieznajomy, pojawiający się w odciętej od cywilizacji górskiej bazie w Bieszczadach, wciąga bohaterów w mroczny i niebezpieczny świat przestępczego pogranicza.



Retrospektywę otworzy, w niedzielę 27 lipca, film "Minghun" (2024) Jana P. Matuszyńskiego, czyli opowieść o miłości i żałobie. Film inspirowany chińską tradycją duchowych zaślubin mówi o najważniejszych wartościach w życiu człowieka. Przed seansem odbędzie się spotkanie Marcina Dorocińskiego z publicznością, a po pokazie "Lekcja kina" z udziałem gościa.

19. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 26 lipca - 3 sierpnia 2025 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.