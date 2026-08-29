Hugh Jackman od razu wiedział, że zostanie gwiazdą. Co powiedział o Zendayi?

Ogromną popularność przyniosła jej rola Rocky Blue w disneyowskim serialu "Taniec rządzi". Zanim jednak Zendaya zyskała międzynarodową sławę, występowała jako modelka i tancerka w reklamach m.in. Macy's czy Old Navy. Jej rodzice byli nauczycielami i zadbali, by była wyedukowana, a ona sama pokazała, że będzie rozgrywać Hollywood na własnych zasadach. Przełomem w jej aktorskiej karierze była rola Rue w "Euforii". Szybko zyskała status jednej z najważniejszych i najlepszych aktorek swojego pokolenia.

Doceniają ją nie tylko fani, ale też koledzy z branży. W jednym z niedawnych wywiadów Hugh Jackman powiedział, w którym momencie stwierdził, że Zendaya stanie się prawdziwą gwiazdą.

Hugh Jackman: "Jej pierwsze ujęcie było niesamowite"

Hugh Jackman spotkał się z Zendayą na planie "Króla rozrywki" z 2017 roku. O swoich przeczuciach względem młodej aktorki opowiedział w rozmowie z Ankurem Jainem.

"Pamiętam, jak pierwszego dnia powiedziałem: 'Ta młoda kobieta będzie największą gwiazdą swojego pokolenia'".

Jackman wyjaśnił, że Zendaya miała idealne ujęcie już pierwszego dnia. Dodał jednak, że reżyser Michael Gracey poprosił go, Zaca Efrona i Zendayę o powtórzenie sceny.

"Odciągnąłem go na bok i zapytałem: 'Co robisz, jej pierwsze ujęcie było niesamowite', a on odpowiedział: 'Wiem, ale nie chciałem zawstydzić ciebie ani Zaca, więc pomyślałem, że każę jej nakręcić więcej niż jedno ujęcie'".

Aktor miał doskonałe wyczucie, a młoda gwiazda stale zdobywa kolejne szczyty. Jej zarobki pochodzą nie tylko z planów filmowych, ale również z lukratywnych kontraktów reklamowych z największymi markami modowymi i kosmetycznymi. Szacuje się, że jej majątek wynosi już około 30 milionów dolarów, co czyni ją jedną z najlepiej zarabiających aktorek młodego pokolenia w Hollywood.

Mimo ogromnego sukcesu artystka nie osiada na laurach i stale poszerza swoje portfolio o kolejne kinowe hity. Jak widać, przeczucie absolutnie nie myliło Hugh Jackmana.