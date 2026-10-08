Najhuczniejsza edycja w historii

Czy jesteście strasznie gotowi? W dniach 22-31 października w dziesięciu miastach w Polsce odbędzie się 12. edycja Splat!FilmFest - hucznego i bezkompromisowego święta nowego kina gatunkowego, jednego z najważniejszych wydarzeń na świecie poświęconych filmom brawurowym, przełamującym konwencję, przerażającym aż do kości, a czasami po prostu pięknym: horrorom, thrillerom i kinu science-fiction.

Tegoroczna edycja festiwalu będzie największą w jego historii. W programie znalazło się blisko sto produkcji, z których znakomita większość to świeże perełki wyłuskane z najważniejszych, prestiżowych festiwali na świecie oraz gorące europejskie i polskie premiery filmów, których nie można obejrzeć nigdzie indziej.

Z festiwalu filmowego w Cannes prosto na 12. Splat!FilmFestna przyjedzie premierowo m.in. wyczekiwane najnowsze dzieło wizjonera-ryzykanta Bertranda Mandico "Roma Elastica" z laureatką Oscara Marion Cotillard jako dogasającą gwiazdą na planie filmowym w koszmarnej, surrealistycznej wersji Rzymu, a z festiwalu filmowego w Berlinie - japońska, gorzka, bardzo czarna i smakowicie makabryczna komedia "AnyMart" oraz indonezyjski horror "Sleep No More".

Z festiwalu filmowego w Toronto organizatorom udało się sprowadzić ostry jak brzytwa thriller "Kick On", z festiwalu filmowego Tribeca m.in. fascynujący dokument "Mineshaft: The Cruising Murders" - historię powstawania i odrzucenia przez środowisko queerowe filmu "Cruising" z Alem Pacino, a z destiwalu dilmowego w Locarno horror "Bloody Tennis" - o szkole dla tenisistek, które dla wygranej i dobrego seta potrafią nawet zabić. Natomiast z festiwalu filmowego w Wenecji na Splat!FilmFest przyjeżdża przerażający "The Spiral" - włoski kandydat do Oscara.

Legendy kina na Splat!FilmFest

W tym roku program imprezy pęka w szwach od nazwisk legendarnych gości i wschodzących gwiazd nowego kina gatunkowego. Na zaproszenie Splat!FilmFest do Polski przyjeżdża sama Julie Corman, żona i współpracowniczka genialnego mistrza filmów niezależnych i gatunkowych, nagrodzonego Oscarem za całokształt twórczości Rogera Cormana. Julie Corman opiekuje się twórczym dorobkiem męża, który w czasie swojej trwającej 70 lat kariery wyreżyserował blisko 60 filmów, a wyprodukował pół tysiąca. Sama jako producentka ma na koncie prawie 40 tytułów, w tym m.in. słynny "Boxcar Bertha" Martina Scorsese.

Wizyta Julie Corman będzie połączona z retrospektywą filmów Rogera Cormana. Tak Splat!FilmFest będzie obchodzić 100. rocznicę urodzin maestro, które w tym roku świętowały także festiwale filmowe w Cannes, Wenecji, a do celebracji dołączyło również Museum of Modern Art (MoMA).

Do Warszawy przyjedzie również George Mihalka, reżyser kultowego slashera "Moja krwawa walentynka", który zostanie pokazany z okazji 45-lecia filmu.

Na premierę swojego filmu na Splat!FilmFest przybędą też komicy z nowojorskiej grupy Simple Town, których na ekranie będzie można zobaczyć w bezczelnej, wściekle zabawnej i krwawej komedii "Big Break". Poza tym na 12. edycję Splat!FilmFest wraz ze swoimi filmami przyjadą Zoe Berriatúa, reżyser genialnego "Buffet Libre", oraz twórcy brytyjskiego horroru found footage "Abandoned".

Warszawskie premiery swoich dzieł będą świętować wraz z widzami Splat!FilmFest m.in. Agata Trzebuchowska - z bardzo odważnym reżyserskim debiutem "Sick", Julia Kowalski - reżyserka polsko-francuskiego, wstrząsającego horroru "Her Will Be Done", a także twórcy niezwykłego horroru po kaszubsku "ÒPI" Marty Giec, jednej z najbardziej wyczekiwanej przez widzów rodzimej produkcji sezonu.

RZA, Quentin Tarantino, Danny DeVito i inni

To tu po raz pierwszy w Polsce będzie można też zobaczyć "One Spoon of Chocolate" - kolejne dzieło wyreżyserowane przez RZA, lidera Wu-Tang Clanu. W swoim filmie RZA odwołuje się do kina blaxploitation z lat 70., a pomysł tak bardzo przypadł do gustu Quentinowi Tarantino, że nagradzany reżyser został producentem wykonawczym tej produkcji. Pokazany zostanie również premierowo wyprodukowany przez nominowanego do Oscara Danny'ego DeVito thriller komediowy "Drag", w którym nietypową dla siebie, oślizgłą rolę gra John Stamos, czyli uwielbiany wujek Jesse z "Pełnej chaty".

W programie także "Chili Finger" z Johnem Goodmanem i Bryanem Cranstonem, a także premierowo smakowita, przezabawna i straszliwa antologia horroru "Grind", w której prym wiedzie ikona kina grozy i królowa krzyku Barbara Crampton. Oraz "The Last Temptation of Becky", w którym bezczelna bohaterka, niekłaniająca się kulom, jedzie do Polski, by powstrzymać neonazistów działających pod wodzą bohatera granego przez Neila Patricka Harrisa ("Jak poznałem waszą matkę").

Nie możesz przyjechać na Splata? Przyjdzie do ciebie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów spoza Warszawy, Splat!FilmFest przyjedzie też do innych miast. Filmy "No Rest for the Wicked", "Big Break" i polskie "ÒPI" pokazane zostaną także w czasie trwania imprezy, poza Warszawą, w dziewięciu kolejnych miastach w Polsce: Białymstoku (Kino Forum), Bydgoszczy (Kino Orzeł), Gdyni (Gdyńskie Centrum Filmowe), Katowicach (Kino Kosmos), Krakowie (Kino Mikro), Łodzi (Kino Pałacowe), Poznaniu (Kino Charlie), Szczecinie (Kino Pionier) i Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Filmowe).

Główna edycja festiwalu odbywa się tradycyjnie w Kinotece w Warszawie. Wybrane pokazy dostępne będą z audiodeskrypcją.

O festiwalu Splat!FilmFest

Splat!FilmFest przez ponad dekadę wyrósł na jeden z wiodących festiwali kina gatunkowego na świecie. Jego widzowie zobaczyli już około tysiąca filmów i spotkali się z gwiazdami, które wcześniej oglądali tylko na ekranie. W 2022 roku amerykański serwis Dread Central zaliczył imprezę do najlepszych festiwali horrorowych na świecie, a w 2020 roku zrobił to magazyn "MovieMaker Magazine".