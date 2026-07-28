Michael Johnston: gwiazda "Obsesji" z szansą na rolę w nowej "Mumii". Trwają rozmowy

Michael Johnston, gwiazda przełomowego horroru "Obsesja" Curry'ego Barkera, prowadzi wstępne rozmowy w sprawie roli w kolejnej odsłonie "Mumii" studia Universal Pictures.

Na razie nie wiadomo, jaką rolę miałby zagrać. Jeśli jednak dojdzie do podpisania umowy, wystąpi on u boku powracających na ekrany Brendana Frasera, Rachel Weisz i Johna Hannah.

Reżyserami nadchodzącej części "Mumii" będą Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, a scenariusz napisze David Coggeshall. Producentami wykonawczymi zostali Fraser oraz Jason F. Brown z Hivemind.

"Mumia": kultowa seria z Brendanem Fraiserem powraca. Co wiemy?

Filmy z serii "Mumia" przyczyniły się do znacznego wzrostu popularności Brendana Frasera, czyniąc z niego jedną z największych gwiazd Hollywood.

Produkcje opowiadają o przygodach niepokornego amerykańskiego poszukiwacza przygód i byłego żołnierza Legii Cudzoziemskiej, Ricka O'Connella, który wraz z angielską egiptolog Evelyn Carnahan (Weisz) walczy z pradawnymi klątwami. Zarówno "Mumia" z 1999 roku, jak i "Powrót mumii" z 2001 roku (oba w reżyserii Stephena Sommersa) zarobiły globalnie w kinach ponad 400 mln dolarów.

Premiera nowego filmu z serii zaplanowana jest na 15 października 2027 roku.

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