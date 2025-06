Horror w polskim domu. Zaczęło się od niewinnej domówki

Krystian Zając

Czy horror może zacząć się od piątkowej domówki? Nowy film Bartosza M. Kowalskiego "13 dni do wakacji" udowadnia, że tak - i to w sposób bezlitosny. Właśnie zadebiutował nowy zwiastun produkcji, która łączy brutalną prawdę z konwencją home invasion. Film 8 sierpnia trafi do kin, a chwilę wcześniej będzie miał przedpremierowy pokaz specjalny na Octopus Film Festival - jednej z najciekawszych imprez poświęconych kinu gatunkowemu w Europie.

Zdjęcie Kadr z filmu "13 dni do wakacji" / materiały prasowe