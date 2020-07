Hollywoodzkie gwiazdy wyraziły podziw wobec odwagi pewnego 6-latka

6-letni Bridger Walker ze stanu Wyoming został bohaterem Ameryki po tym, jak uratował swoją młodszą siostrę przed atakiem psa, co przypłacił poważnymi obrażeniami. Wzruszyło to hollywoodzkie gwiazdy, w tym aktorów z "Avengersów". Złożyli mu oni hołd.

Bridger zasłonił ciałem swoją 4-letnią siostrę, gdy próbował zaatakować ją pies należący do znajomej rodziny. Podczas tej konfrontacji zwierzę ugryzło go w lewy policzek. Lekarze musieli założyć chłopcu 90 szwów. Bridger spędził sześć dni w szpitalu. "Pomyślałem, że jeżeli ktoś miałby zginąć, to powinienem być ja" - miał powiedzieć po powrocie do domu.



Historię bohaterskiego chłopca opisała w mediach społecznościowych jego ciocia, Nicole Walker. W swoim wpisie na Instagramie oznaczyła aktorów, którzy wcielali się w role filmowych superbohaterów.



Odzew przyszedł m.in. ze strony Marka Ruffalo, która wciela się w Hulka w serii "Avengers". "Prawdziwa odwaga to nie panowanie nad ludźmi, nie walka z ludźmi i nie chodzenie po mieście jak twardy facet. Prawdziwa odwaga to wiedza o tym, co jest właściwe, i robienie tego, nawet jeśli może to w jakiś sposób cię zranić" - napisał aktor.



Z kolei Anne Hathaway, znana m.in. z filmu "Diabeł ubiera się u Prady", zamieściła następujący komentarz: "Nie jestem Avengerem, ale wiem, jak rozpoznać superbohatera. Mam nadzieję, że jestem chociaż w połowie tak odważna w swoim życiu, jak Ty, Bridger".

Kapitana Ameryka, czyli Chris Evans nagrał nawet dla Bridgera specjalną wideowiadomość, w której wychwalał jego bohaterski czyn. Evans obiecał też, że prześle chłopcu oryginalną tarczę Kapitana Ameryki. Na post Nicole Walker odpowiedzieli też Tom Holland, Hugh Jackman, Zachary Levi, Robbie Amell i bracia Russo.