Hollywoodzkie gwiazdy w filmie Polaka. Są nowe szczegóły
Tegoroczny Warszawski Festiwal Filmowy otworzy "Rocznica", czyli hollywoodzki debiut Jana Komasy w gwiazdorskiej obsadzie.
Specjalny pokaz "Rocznicy" zainauguruje 10 października w Kinotece tegoroczną edycję stołecznego festiwalu.
"Nie byłem w stanie wyobrazić sobie lepszego filmu na otwarcie WFF w jego nowej odsłonie. Jan Komasa to wybitny twórca, a do tego warszawianin i wierny widz naszego Festiwalu od czasów młodości. Dziś rozpoczyna swoją międzynarodową karierę, dlatego cieszę się, że nową erę w historii WFF możemy rozpoczynać razem" - mówi Bartek Pulcyn, Dyrektor Programowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego.
"Rocznica" to pierwszy projekt Jana Komasy, twórcy tak głośnych polskich filmów, jak "Miasto 44", "Sala samobójców" czy nominowane do Oscara "Boże Ciało", zrealizowany w USA. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr., mający na koncie realizacje m.in. do filmów "Wołyń", "Cicha noc", "Bogowie", "Wesele" czy "Hiacynt".
"Rocznica" to prowokujący thriller o kochającej się rodzinie, która coraz bardziej się rozpada, gdy w kraju rozprzestrzenia się nowy ruch społeczny o nazwie "Zmiana".
"Historia ta łączy osobistą tragedię ze społeczną diagnozą czasów. To niezapomniana podróż w głąb najciemniejszych obaw o przyszłość Ameryki" - pisze o tej produkcji polski dystrybutor, firma Monolith Films.
"Zawsze chciałem nakręcić film, którego akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku lat i który pokazywałby rozwój życia i relacji" - wyznał Jan Komasa.
Scenariusz filmu "Rocznica" powstał we współpracy z Lori Rosene-Gambino - jej "The Murderer Among Us", będący dogłębną analizą burzliwej historii powstania filmu "M - Morderca" Fritza Langa, został uznany za jeden z 50. najlepszych dostępnych scenariuszy według "Total Film".
"Lori od razu uchwyciła ducha 'Rocznicy' i wiedziała, że jest on pełen niuansów. Pracowałem z nią podczas pandemii i spędziliśmy wiele godzin na rozmowach. Wiedziałem, że będzie pełna pasji i skrupulatności - i taka była" - przyznał Komasa.
Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu, syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.
W obsadzie filmu znaleźli się: Diane Lane, Kyle Chandler, Daryl McCormak, Zoey Deutch, Madeline Brewer, Phoebe Dynevor, Mckenna Grace oraz Dylan O’Brien.
"Rocznica" pojawi się na ekranach polskich kin 21 listopada.