Hollywoodzkie gwiazdy w filmie Polaka. Są nowe szczegóły

Specjalny pokaz "Rocznicy" zainauguruje 10 października w Kinotece tegoroczną edycję stołecznego festiwalu.

"Nie byłem w stanie wyobrazić sobie lepszego filmu na otwarcie WFF w jego nowej odsłonie. Jan Komasa to wybitny twórca, a do tego warszawianin i wierny widz naszego Festiwalu od czasów młodości. Dziś rozpoczyna swoją międzynarodową karierę, dlatego cieszę się, że nową erę w historii WFF możemy rozpoczynać razem" - mówi Bartek Pulcyn, Dyrektor Programowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

"Rocznica": hollywoodzki debiut Jana Komasy

"Rocznica" to pierwszy projekt Jana Komasy , twórcy tak głośnych polskich filmów, jak "Miasto 44", "Sala samobójców" czy nominowane do Oscara "Boże Ciało", zrealizowany w USA. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr., mający na koncie realizacje m.in. do filmów "Wołyń", "Cicha noc", "Bogowie", "Wesele" czy "Hiacynt".

"Rocznica" to prowokujący thriller o kochającej się rodzinie, która coraz bardziej się rozpada, gdy w kraju rozprzestrzenia się nowy ruch społeczny o nazwie "Zmiana".

"Historia ta łączy osobistą tragedię ze społeczną diagnozą czasów. To niezapomniana podróż w głąb najciemniejszych obaw o przyszłość Ameryki" - pisze o tej produkcji polski dystrybutor, firma Monolith Films.



"Zawsze chciałem nakręcić film, którego akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku lat i który pokazywałby rozwój życia i relacji" - wyznał Jan Komasa.

Scenariusz filmu "Rocznica" powstał we współpracy z Lori Rosene-Gambino - jej "The Murderer Among Us", będący dogłębną analizą burzliwej historii powstania filmu "M - Morderca" Fritza Langa, został uznany za jeden z 50. najlepszych dostępnych scenariuszy według "Total Film".

"Lori od razu uchwyciła ducha 'Rocznicy' i wiedziała, że jest on pełen niuansów. Pracowałem z nią podczas pandemii i spędziliśmy wiele godzin na rozmowach. Wiedziałem, że będzie pełna pasji i skrupulatności - i taka była" - przyznał Komasa.



"Rocznica": fabuła i obsada filmu Jana Komasy

Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu, syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.

W obsadzie filmu znaleźli się: Diane Lane , Kyle Chandler, Daryl McCormak, Zoey Deutch, Madeline Brewer, Phoebe Dynevor, Mckenna Grace oraz Dylan O’Brien.

"Rocznica" pojawi się na ekranach polskich kin 21 listopada.