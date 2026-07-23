Jesse Eisenberg: zakochany w Polsce. Stąd pochodzą jego przodkowie

Jesse Eisenberg od ponad roku jest obywatelem Polski i z radością korzysta z nowych przywilejów. Aktor znany z "Iluzji" czy "The Social Network" kilka dni temu ponownie zagościł w naszym kraju. Wakacyjny czas zdecydował się poświęcić na zgłębianie historii i odkrywanie kluczowych miejsc dla polskiej kultury.

Przypomnijmy, że historia jego bliskich, którzy niegdyś tu mieszkali, zainspirowała go do napisania scenariusza "Prawdziwego bólu", który także wyreżyserował. Film skupia się na historii kuzynów Davida (w tej roli sam Eisenberg) i Benjiego (Kieran Culkin), którzy wyruszają do Polski, aby uczcić pamięć zmarłej babci. Ich podróż zyskuje nowy wymiar, gdy dawne napięcia między nimi powracają. Realizacja produkcji miała być jednym z kroków na drodze do odbudowania więzi z dziedzictwem.

Jesse Eisenberg znów przyjechał do Polski. Odwiedził słynne muzeum

Aktor jeszcze niedawno przebywał w Białymstoku, a obecnie odkrywa uroki Gdańska. Wskazuje na to wpis na Facebooku zamieszczony przez tamtejsze Muzeum II Wojny Światowej. Eisenberg zdecydował się na wizytę w placówce, która stanowi jeden z symboli miasta i pełni kluczową rolę na mapie historycznych miejsc w Europie.

"Dziś mieliśmy przyjemność gościć w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Jessego Eisenberga - aktora, reżysera i scenarzystę, którego rodzinne korzenie związane są z Polską. Temat pamięci, historii i odkrywania własnych korzeni zajmuje szczególne miejsce w jego twórczości, czego wyrazem jest także film 'Prawdziwy ból' - opowieść o podróży śladami rodzinnej historii i mierzeniu się z dziedzictwem przeszłości" - czytamy na profilu Muzeum II Wojny Światowej w mediach społecznościowych.

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