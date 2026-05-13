Hollywoodzki gwiazdor zawitał do Polski! Wielka niespodzianka dla fanów

W Poznaniu rozpoczęła się 11. edycja Impactu, czyli wydarzenia poświęconego gospodarce, geopolityce, technologii, kulturze i sprawom społecznym. Podczas dwóch dni na scenie ma pojawić się aż 650 speakerów! Wśród nich była Amal Clooney, libańsko-brytyjska adwokatka specjalizująca się w prawie międzynarodowym oraz prawach człowieka, która prywatnie jest żoną hollywoodzkiego gwiazdora - George'a Clooneya. Wielkim zaskoczeniem dla zgromadzonych okazała się również wizyta samego aktora! 65-latek ukazał się na scenie obok żony.

Impact'26: Amal i George Clooney w Polsce!

Rozmowę z Amal prowadziła polska dziennikarka Anita Werner. Gdy padło pytanie o to, kto rządzi u niej w domu, odpowiedziała: "Zależy w jakim aspekcie. W kuchni to zdecydowanie nie ja, ale może warto spytać mojego męża". To właśnie wtedy na scenie pojawił się George Clooney, który zaskoczył zebranych i usiadł obok ukochanej.

"Myślę, że to jest jasne, że ja jestem szefem" - wyznał.

"Moja żona jest geniuszem i mam do niej ogromny szacunek. Cieszę się, że mogę ją znać, a co dopiero poślubić. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wspierać jej projekty" - dodał gwiazdor, gdy rozmowa przeszła na Clooney Foundation for Justice.

Małżeństwo porozmawiało z prowadzącą również na temat niezależnego dziennikarstwa i wolności słowa. "To nie jest rzecz oczywista. O to trzeba walczyć. Następne pokolenia nie widzą, tego, uważają, że ona zawsze tu jest" - stwierdził 65-latek.

George Clooney i Amal Clooney Impact'26 INTERIA.PL

"Nie można mieć wolnego społeczeństwa, kiedy nie ma się niezależnego sądownictwa i mediów. Jeśli nie ma niezależnych mediów, nie ma się wiedzy o ty, co się dzieje, a jeśli nie ma niezależnego systemu sądownictwa, zaczyna się postrzegać procesy sądowe jako rozliczanie porachunków politycznych" - dodała prawniczka. "Myślę, że jako prawnicy mam specjalną rolę do odegrania i poczucie obowiązku. Prawo może być użyte do czynienia dobra, ale także do czynienia zła. Staram się używać swoich umiejętności, by pomagać tym, którzy mają mniej możliwości. To dla mnie wyróżnienie, że mogę to robić".

Czy gwiazdorskie małżeństwo ma radę dla Polaków?

Według Amal Clooney obecnie mamy do czynienia z "kryzysem międzynarodowego systemu sprawiedliwości" - "on nigdy nie był idealny, ale obecnie jest jego najniższy punkt." Para, poproszona o radę dla Polaków w sprawie "kultywowania demokracji", udzieliła zgodnej odpowiedzi.

"Nie wiem, czy jesteśmy teraz w pozycji, żeby doradzać w sprawie kultywowania demokracji" - stwierdził aktor.

"Możesz powiedzieć, czego nie robić" - dodała prawniczka.

Zobacz też: Monika Frajczyk o roli w filmie Jana Komasy, spotkaniu z międzynarodową obsadą i zawodzie aktora