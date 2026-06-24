"Digger" na ekranach już w październiku 2026

Już 2 października 2026 roku w kinach zadebiutuje najnowszy film z udziałem gwiazdora Hollywood, Toma Cruise'a. Aktor połączył siły z wybitnym Alejandro González Iñárritu i w ostatnim czasie udostępnił plakaty promujące produkcję i zwiastun, który jednocześnie celebruje jego dotychczasową karierę. Plakaty zobaczysz tutaj i tutaj!

"Digger" - bo tak brzmi nazwa produkcji - został nakręcony na taśmie 35 mm VistaVision pod szyldem studia Warner Bros. Za zdjęcia odpowiedzialny jest Emmanuel Lubezky, trzykrotny zdobywca Oscara, który współpracował m.in. przy "Zjawie" czy "Birdmanie". W obsadzie drugoplanowej znaleźli się: Riz Ahmed, Sandra Hüller, John Goodman i Jesse Plemons.

Film ma pokazać historię najpotężniejszego człowieka na świecie, który wyrusza na szaloną misję, by udowodnić, że jest zbawcą ludzkości, zanim wywołana przez niego katastrofa zniszczy wszystko. Produkcja ma być "komedią o katastrofalnych rozmiarach" - opisuje Warner Bros.

Zdjęcia do filmu kręcono w Wielkiej Brytanii przez sześć miesięcy. To pierwszy anglojęzyczny film Iñárritu od czasu "Zjawy".

Zwiastun nadchodzącego filmu Alejandro González Iñárritu

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć zapowiedzi nadchodzącego filmu z Cruise'em, to znajdziecie go w tym linku! Jest tam również montaż, który celebruje całą dotychczasową karierę aktora.

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