Michael Douglas wydaje wspomnienia

Na przestrzeni 60 lat swojej kariery stworzył kreacje w takich kultowych produkcjach, jak "Wall Street", "Nagi instynkt", "Gra", "Wojna państwa Rose" czy "Fatalne zauroczenie". Michael Douglas uznał, że przyszedł właściwy moment na podsumowanie swojej artystycznej i osobistej drogi. A uczyni to w swojej autobiografii, która ma zadebiutować 6 października.

Zgodnie z zapowiedzią, dwukrotny zdobywca Oscara dość szczegółowo opisuje swoje życie rodzinne i owocną karierę. Nie unika tematów trudnych, jak młodość w cieniu legendy kina - ojca Kirka Douglasa, walka z rakiem gardła czy uzależnienie jego syna Camerona. Opowie też o trwającym od 25 lat małżeństwie z aktorką Catherine Zeta-Jones.

"Po wielu latach próśb w końcu zdecydowałem, że nadszedł czas, by opowiedzieć moją historię na własnych warunkach" - przyznał 81-letni gwiazdor w rozmowie z serwisem Deadline.

"Nie chodzi mi o zestawienie najciekawszych momentów, ani o wersję kształtowaną przez nagłówki gazet czy wyniki finansowe w kinach, ale tę prawdziwą. Moje życie toczyło się na oczach wszystkich, ale moje wnętrze pozostało niedostępne. I to jest zasadnicza różnica" -stwierdził.

"Chcę opowiedzieć o swoich korzeniach, o bitwach, które stoczyłem, i o wyborach, których dokonałem" - dodał.

Książka, którą napisał wspólnie z Mike'em Flemingiem Jr-em, redaktorem portalu Deadline, na razie nie ma jeszcze tytułu.