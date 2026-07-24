Paul Wesley to naprawdę Paweł Wasilewski

Aktor urodził się 23 lipca 1982 roku w New Brunswick w stanie New Jersey. Jego rodzice, Agnieszka i Tomasz Wasilewscy, wyemigrowali z Polski do Stanów Zjednoczonych. Paul dorastał w Marlboro razem z trzema młodszymi siostrami.

Choć świat poznał go jako Paula Wesleya, jego prawdziwe nazwisko brzmi Paweł Wasilewski. Artysta zdecydował się na pseudonim zawodowy, ponieważ polskie nazwisko sprawiało w Stanach trudność w wymowie. Nie oznacza to jednak, że odciął się od rodzinnej historii.

W jednym z wywiadów podkreślał, że jest dumny ze swoich korzeni i nie zmienił nazwiska. Tłumaczył, że Wesley to pseudonim, ale on sam pozostaje Wasilewskim.

"Pamiętniki wampirów" otworzyły mu drzwi do kariery

Paul Wesley zaczynał karierę już pod koniec lat 90. Pojawiał się w serialach i filmach, ale prawdziwy przełom przyszedł w 2009 roku. Wtedy wcielił się w Stefana Salvatore w "Pamiętnikach wampirów".

Rola przyniosła mu ogromną popularność. Serial przez lata miał oddanych fanów na całym świecie, a Stefan stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci tej historii. Sam aktor przyznawał, że to właśnie dzięki tej produkcji najwięcej osób kojarzy jego twarz i nazwisko.

Po "Pamiętnikach wampirów" Wesley rozwijał karierę dalej, występował także w innych produkcjach i zajmował się reżyserią. Mimo to dla wielu widzów już zawsze pozostanie bohaterem z kultowego serialu o braciach Salvatore.

Mówi po polsku i wracał do rodzinnych korzeni

Najciekawszy dla polskich fanów jest jednak jego związek z krajem rodziców. Paul Wesley mówi po polsku, choć sam przyznawał, że czasem brakuje mu słów. W wywiadach wspominał też, że chciałby kiedyś zagrać w tym języku.

Aktor spędzał w Polsce dużo czasu i utrzymywał kontakt z rodziną. To sprawia, że jego historia różni się od wielu hollywoodzkich karier. Nie jest tylko gwiazdorem z polsko brzmiącym nazwiskiem. Polska to dla niego część tożsamości, do której chętnie wraca.



